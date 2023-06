Mehur na udaru, poleti se rad vname

Pri vnetju mehurja so ženske občutno bolj na udaru, saj sta zadnjična odprtina in sečnica zelo blizu, sečnica pa je povrhu še zelo kratka, zato bakterije, redkeje tudi glivice, hitreje in lažje zaidejo v mehur. Težave so še pogostejše v poletnih mesecih, saj mnoge takrat ne pijejo dovolj tekočine, s katero bi se mehur učinkovito izpiral, spolni odnosi so praviloma pogostejši, vnetje pa lahko pospeši tudi uriniranje med kopanjem.

Mokre kopalke nam lahko nakopljejo veliko težav. FOTO: Antonioguillem, Getty Images

Ob krvavitvah ne čakamo!

Za okužbo je največkrat kriva črevesna bakterija E.coli, prvi znaki tegob pa so pogosto in pekoče uriniranje, zaudarjajoč in temen seč ter bolečine v spodnjem delu trebuha. Ob začetnih težavah si sicer lahko pomagamo sami, tako da pijemo več tekočine kot običajno, pomaga brusnični čaj ali pripravek za mehur in ledvice, pogosto pa težavo odpravi šele zdravnik, ki predpiše antibiotik. Sploh ob močnih bolečinah ali ob krvavem urinu nikakor ne gre omahovati z obiskom zdravnika!

Popiti moramo dovolj tekočine, najbolje vode, poskrbimo še za vitamin C. FOTO: Anmfoto, Getty Images

Pri negi intimnih predelov se izogibamo agresivnim sredstvom, ki vplivajo na pH nožnice.

Zdravljenje običajno traja do deset dni, za vnetje mehurja pa je značilno, da se rado ponavlja, zato je včasih treba prilagoditi in tudi podaljšati terapijo. Preventiva naj bo tako na prvem mestu, v prihajajočih vročih mesecih ne pozabimo na zadostno uživanje tekočine, saj s tem preprečimo zastoj in razmnoževanje bakterij. Izjemno pomembno je tudi, da mehur pri vsakem uriniranju popolnoma izpraznimo. Bakterije imajo rade vlažno in toplo okolje, zato si kopalke preoblečemo takoj po plavanju. Poleti nosimo zračna, lahka, ne pretesna in bombažna oblačila. Omejimo vnos kofeina, alkohola in začinjenih živil, pri negi intimnih predelov se izogibamo uporabi močno parfumiranih in agresivnih sredstev, ki vplivajo na pH nožnice.

Poleti nosimo zračna, lahka in bombažna oblačila.

In še, krepimo odpornost, zato uživamo dovolj vitamina C, pomagajo tudi biotin, niacin in selen ter probiotiki, ki ohranjajo ravnovesje v vaginalni flori in tako pomagajo preprečevati okužbe.

