Meditacija za srce

Če želimo imeti zdravo srce, moramo zanj skrbeti, tudi s telesno aktivnostjo in sproščanjem, ki blaži stres, kardiolog dr. Alejandro Junger pa priporoča meditacijo. In to vsak dan. »Včasih mi sicer ne uspe, a poskušam meditirati vsak dan, ne glede na vse,« pravi. Meditacijo najpogosteje povezujemo z mentalnim zdravjem, manj pa se omenja njena povezanost z zdravjem srca, a tudi tu, pravi kardiolog, ima veliko vlogo. Kar več raziskav je proučevalo njen vpliv na krvni tlak in pokazalo, da lahko blažitev stresa z meditacijo znatno zniža tako sistolični kot diastolični tlak.



Ne le da vzdržuje normalni krvni tlak, meditacija niža tudi raven kortizola in drugih hormonov, katerih raven raste kot posledica stresa, ta pa je povezan s srčnimi in kardiovaskularnimi boleznimi, torej je nekako logično, da z meditacijo pomagamo nižati tveganje za nastanek omenjenih bolezni. In čeprav zbrani dokazi niso dovolj, da bi ta postala priznani način zdravljenja, jo ameriško združenje za srce priporoča pri zdravljenju bolezni srca in ožilja, seveda v kombinaciji z drugimi, uradnimi terapijami. Z njo lahko dosežemo več, kot bi lahko z mnogimi kombinacijami različnih terapij, od katerih bi lahko nekatere imele tudi neželene stranske učinke, ki jih pri meditaciji ni, pravi Junger in še, da nikoli ni prepozno, da bi vključili to obliko duhovne vaje v vsakodnevno rutino.



In kako začeti? Obstaja več načinov, ne le sedenje v popolni tišini, najbolje je, da vsak prouči vse in nato poišče tistega, ki mu najbolj ustreza, če vam je neprijetno sedeti samemu v tišini, vam bo morebiti bolj všeč jogijska meditacija, v kateri se med vadbo usmerjate na dihanje. Morda je še najbolje, da si za začetek poiščete učitelja in potem nadaljujete sami.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: