Meditacija za ravnovesje druge čakre

Energijsko ravnovesje prinese bolj harmonično življenje in telesno zdravje. Če so čakre zablokirane, se pojavijo težave na področju, povezanem s posamezno čakro. Stvari ne tečejo, kot bi morale, zaskrbljeni smo, negativni, dajeta nas nespečnost in tesnobnost, bojimo se prihodnosti, stikov z drugimi in se zapiramo v svoj svet, saj neravnovesje vpliva na naše fizično in čustveno in mentalno telo.



Če si želimo spremeniti svoje življenje in pognati zastalo energijo z mrtve točke, si lahko pomagamo z meditacijo za posamezne čakre. Ko se bo spet vzpostavil prost pretok energije, bomo lahko naredili spremembe, ki nas vodijo v pravo smer. Katera čakra potrebuje zdravljenje, lahko preverite v meditaciji, lahko pa pomislite, na katerem področju imate težave, in jih povežete s čakro, ki skrbi za ta del vašega življenja. Druga možnost je, da vsak dan v tednu izvedete meditacijo za eno čakro, s čimer boste okrepili, odprli in spodbudili energijski sistem.



Meditacija za drugo čakro pomaga, če imate težave z zaupanjem drugim. Spodbuja čustveno inteligenco ter vzpostavlja pretok energije, kar se bo izražalo kot laže izražanje čustev in njihovo doživljanje v vsej polnosti. Ko se vam zdi, da ste obstali na mestu, ste preveč togi in neprilagodljivi, je čas, da okrepite svoj čustveni center.



Sedite tako, da so vaši boki višje od kolen in je medenični predel sproščen. Preden se začnete umirjati, nekajkrat potisnite medenico naprej in nazaj, da še dodatno spodbudite svoj sakralni energijski center. Predstavljajte si, da tik pred vašo medenico – med popkom in sramno kostjo – lebdi čudovito zahajajoče sonce, ki se nad oceanom počasi spušča za obzorje. Ognjeno oranžna svetloba prežema vaše telo in se odseva v nežnih valovih vode od sabo. Usmerite se na dihanje in si predstavljate, da je vaš vdih val morja. Vdih valove približa obali, ob izdihu pa se umaknejo nazaj v ocean. Čeprav ste pri miru, se vaš dih nenehno premika in si ritmično sledi, enako kot morski valovi. Ko meditirate z dihom in vključite vodni element, si predstavljajte še zastalo čustveno energijo, ki jo voda odplavlja iz vašega sistema ter vas čisti od znotraj navzven.



Če si želite, si lahko dodatno pomagate s poslušanjem posnetka butanja morskih valov med meditacijo, če je le mogoče, pa izvajajte vajo na plaži ob morju. Mantrate lahko zlog vam, ki bo okrepil vibracijo vodnega elementa med njo in potem.