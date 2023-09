Meditacija niža stres

Stres je redni spremljevalec našega življenja. Je odziv našega telesa na zunanje dejavnike, kratkotrajni je lahko koristen, če traja predolgo, pa postane škodljiv, med drugim vpliva tudi na krvni tlak, natančneje: viša ga. Vsak dan bi moral vsakdo meditirati približno 45 minut, tako namreč znižamo visok krvni tlak, povezan s stresom, svetujejo v mednarodnem združenju za hipertenzijo in še, naj si vzamemo čas za poslušanje glasbe, jogo in vadbo čuječnosti. Seveda je treba skrbeti tudi za zdrav življenjski slog, ki vključuje gibanje, zdravo prehrano, opustitev kajenja in uživanje manj soli.

V poročilu, objavljenem v publikaciji Journal of Hypertension, so zapisali, da obstaja dovolj znanstvenih dokazov, da tudi nekonvencionalni ukrepi delujejo. Eden od avtorjev, prof. Bryan Williams, je dejal: »Slišati je nekoliko v oblakih in ne tako dinamično kot na primer jemanje zdravil, a tudi to pomembno prispeva k zmanjšanju učinkov stresa na srčno-žilni sistem in dokazov za to je vse več. Ljudje lahko veliko sami naredimo zase. Vsakdo bi moral najti pol ure v dnevu, da bi imel malo časa zase, se raztegnil in se sprostil – ne glede na to, ali poslušamo glasbo, gremo na sprehod ali v telovadnico.«

Kratkotrajni stres je lahko koristen, če traja predolgo, pa postane škodljiv. FOTO: Siphotography/Getty Images

Visok krvni tlak je vodilni vzrok prezgodnjih smrti. Obremenjuje srce in žile, kar lahko dolgoročno vodi v bolezni srca, infarkt in kap. Več kot milijarda ljudi oziroma vsak četrti odrasli po svetu ima visok krvni tlak. In kaj lahko storimo sami? Skupina strokovnjakov iz 18 držav svetuje, da preizkusimo strategije za odpravljanje stresa, kot so meditacija, globoko dihanje, joga, in se sproščamo ob pomirjujoči glasbi: vsaj 25 minut, najmanj trikrat na teden. Med druge dobre navade štejemo še redno fizično aktivnost in dovolj spanca, pri tem ponovimo: ne gre samo za zadostno količino (sedem ur), pač pa tudi kakovost. Spremembe življenjskega sloga so pač prvi korak k nižanju krvnega tlaka in obenem h krepitvi celokupnega zdravja. Sem spada že omenjeno omejevanje uživanja soli in predelanih živil, raje segajmo po svežem sadju in zelenjavi, tudi redno gibanje je priporočljivo, če ne drugega, se vsak dan odpravimo na vsaj polurni sprehod, če je le mogoče, v park, gozd, ne ob prometnicah.