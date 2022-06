Medicinski pripomočki: največ jih potrebujejo starejši

Medicinski pripomočki so v življenju mnogih nepogrešljivi za lajšanje, preprečevanje, diagnosticiranje, spremljanje in zdravljenje bolezni, okvar, poškodb in različnih fizioloških procesov; so izdelki, ki glavnega namena ne dosegajo na farmakološki, imunološki ali metabolični način.

»Medicinski pripomočki so vse od navadnih obližev, bergel, kondomov, srčnih vzpodbujevalnikov do elektromagnetnih in mehaničnih aparatur za bolnišnično uporabo, kirurških instrumentov ter diagnostičnih testov,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

V Sloveniji je največ pripomočkov povezanih z inkontinenco blata in urina ter sladkorno boleznijo tipa 2. Med starejšim prebivalstvom so zelo pogoste še gibalne težave, pešanje vida in sluha ter druge, s staranjem povezane tegobe, nadaljuje: »Lekarne sicer ne zagotavljajo vseh medicinskih pripomočkov, med tistimi, ki jih izdamo na naročilnico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), pa je največ pripomočkov za lajšanje težav pri inkontinenci, od vložkov, pleničk, nepropustnih hlačk do posteljnih predlog. Druga večja skupina so pripomočki za samokontrolo sladkorja v krvi, kot so merilnik, testni lističi in lancete.« Verjetno kot posledica porodov se pri ženskah pogosteje pojavlja inkontinenca, a tudi pri moških ni redka zaradi težav s prostato, kot so benigna hiperplazija ali rak. »Sicer pa so številni dejavniki tveganja pri obeh spolih enaki: to so nevrološke bolezni, diabetes, kronični kašelj, jemanje nekaterih zdravil, zaprtje, rak mehurja in drugi, pa starost, okužbe sečil ... Izkušnje kažejo, da moški težje prenašajo inkontinenco, predvsem s psihološkega vidika,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije in pristavlja, da je pri nekaterih pripomočkih, ko so ti nadstandardni, potrebno doplačilo: »Ker ZZZS krije vsak pripomoček do cenovnega standarda, je potrebno doplačilo razlike do polne vrednosti. Seveda si še zmeraj vsi tega ne morejo privoščiti, je pa dosegljivo večjemu številu pacientov.

Če bo možnost doplačila ukinjena in bo nadstandardne pripomočke treba plačati v celoti, pa bodo dostopni manjšemu številu. Nadstandardne pripomočke mnogi bolje prenašajo, redkejše so reakcije, kot so alergije, nameščanje in odstranjevanje sta lažji.«

Pomembna kakovost

Vsak medicinski pripomoček mora ustrezati standardu, s katerim so določeni njegova cena, material in doba trajanja.

»Ustrezna kakovost je izjemnega pomena. Če npr. plenička nima zadostne vpojnosti, se pojavijo nove zdravstvene težave, od fizičnih (poškodbe kože, vnetja, alergije) do psihičnih. Moramo pa se zavedati, da tudi cene medicinskih pripomočkov rastejo, ZZZS pa napoveduje, da bodo v bližnji prihodnosti iz obveznega zavarovanja pacientom na voljo le pripomočki, ki bodo brez doplačila, kar bo prizadelo zelo veliko uporabnikov,« opozarja Potočnik Benčičeva in poudarja pomen celostne oskrbe v pacientom najbližji lekarni: »Pomembno je, da v svoji lekarni dobijo zdravila, predpisana na recept, medicinske pripomočke ter vsa druga zdravila, prehranska dopolnila in izdelke za varovanje zdravja. To je zlasti pomembno za najranljivejše skupine, npr. za starejše osebe, ki živijo v odročnih krajih.«

Ali je covid-19 s posledicami pri prebolevnikih povečal potrebe po medicinskih pripomočkih, še ni znano, ocene pa že namigujejo v to smer, sklene sogovornica: »Poslabšalo se je zdravstveno stanje starejših, zlasti je povečano povpraševanje po medicinskih pripomočkih za težave pri inkontinenci, v manjšem deležu tudi pri diabetikih.«