Medicina opozarja: Ženski pas ne bi smel presegati 80 centimetrov, moški pa ne 94

Diagnozo metaboličnega oziroma presnovnega sindroma sestavlja skupek različnih zdravstvenih težav, ki se izrazijo zaradi motene presnove. To so trebušna debelost, visok krvni tlak, povišana raven plazemske glukoze, nizek varovalni HDL-holesterol in povišani serumski trigliceridi. Kazalniki motnje so nevarni, saj tudi vsak posamezen prinaša večje tveganje za resnejša obolenja srca in ožilja ter sladkorno bolezen tipa dve.