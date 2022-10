Od izbruha pandemije koronavirusne bolezni leta 2020 vsako jesen in zimo strokovnjaki svarijo pred morebitno dvojno epidemijo, torej covida-19 in gripe, ki je v zadnjih letih tako rekoč ni bilo, predvsem zaradi higienskih ukrepov, kot so nošenje mask in redno ter dosledno umivanje rok ter razkuževanje pa seveda fizična distanca. Pred pandemijo je za gripo, ki vrhunec doseže konec januarja oziroma v začetku februarja, zbolelo okoli 200.000 Slovencev. Še vedno se spomnimo februarja 2020., ko je bila sezona gripe huda, toliko bolnih otrok kot takrat ni bilo že leta, niti v času pandemske gripe ne...