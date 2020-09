Masaža vsak večer

Vsi gibi naj bodo navzgor, kot bi dvigali kožo.

Kdor je že bil pri kozmetičarki, se še dobro spomni tistega čudovitega občutka, ko začne nežno masirati obraz. Ta je poln mišic, ki jih uporabljamo, ko jemo, se smejemo in govorimo, povsem jasno je torej, da tudi te potrebujejo sprostitev. Ne, ni vam treba v kozmetični salon (razen če vam je tako ljubše), saj si obraz lahko sami zmasirate doma. Še niste nikoli, pravite? Ste, ste: vsakič, ko si očistite obraz, ga zmasirate.Masaža obraza ne bo koristila le koži, pač pa tudi počutju. Dobro nam bo delo že pet minut: koža se bo takoj odzvala na dotike, poleg tega pa bo to čas, ko se bomo posvetili sami sebi.Dobrobiti masaže za lepoto so številne: okrepi proizvodnjo kolagena, spodbudi elastičnost tkiva, prispeva k razstrupljanju, gladi gube in sprošča, izboljšala se bo cirkulacija, rezultat pa bo zdrav sijaj. Ne masirajte kože, če je vneta, poškodovana.Kdaj je najboljši čas za masažo? Izvajate jo lahko kadar koli, morda jo za začetek vključite v večerno rutino, najprej morate odstraniti vsa ličila in nečistoče. Za masažo uporabite kremo, olje (primerno za vaš tip kože), serum. In kako masirati? Za krožne gibe uporabite kazalec in sredinec, po licih nežno tapkajte z dlanjo ali vsemi prsti, kot bi igrali klavir. Vsi gibi naj bodo navzgor, kot bi dvigali kožo. Začnite s čelom: masirajte od obrvi navzgor. Potem se spustile na lice, z blazinicami prstov potegnite od nosu pod ličnicami proti uhljem. Nadaljujte do brade in potegnite po robu čeljusti proti uhljem. Končajte z vratom: masirajte od ključnice navzgor.Posebno nežnost zahteva predel okoli oči, s kazalcem in sredincem obkrožite oko, začnite pri obrveh, nadaljujte proti sencem, se spustite pod oko in se dvignite do obrvi, ponovite trikrat; ali pa s kazalcem s krožnimi gibi masirajte predel od zunanjega kotička očesa proti notranjemu.Masaža s prsti zadostuje, za še dodatno korist pa lahko uporabite masažni valjček, ki pomaga preprečevati visečo kožo, spodbuja cirkulacijo in elastičnost.