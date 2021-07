Marelice, oranžen vir zdravja

Kitajci jih imajo za zdravilo in sadež dolgega življenja. So sijajnega okusa in čudovite arome pa še zdrave povrhu. Marelice so polne vitamina A, retinola, ki ne varuje le oči, pač pa pomaga ohranjati zdravje imunskega sistema, varuje tudi zdravje kože. So izvrsten vir vlaknin, ki so pomembne za zdravo prebavo, saj preprečujejo zaprtje – vsebujejo veliko pektina in celuloze, ki delujeta kot blagi laksativ –, spodbujajo metabolizem, poleg tega nižajo slabi, LDL-holesterol, kar pomeni, da varujejo srce in nižajo tveganje infarkta. V njih so zdrave ravni elektrolitov, s čimer pomagajo srčni mišic...