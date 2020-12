Manj za kozmetiko

SHUTTERSTOCK PHOTO Moški so manjkrat segli po brivniku. FOTO: Shutterstock

2,30 evra manj so povprečno zapravili za kozmetične izdelke v času spomladanskega zaprtja države.

Pandemija novega koronavirusa je na glavo obrnila tudi navade posameznikov pri osebni higieni. Tako kaže raziskava avstrijske informacijske platforme Kosmetik transparent, v katero so vključeni proizvajalci znanih blagovnih znamk s področja kozmetike. Med prvim, spomladanskim zaprtjem države so Avstrijci in Avstrijke kupovali manj dezodorantov, povečalo se je tudi število moških, ki so si pustili rasti brado.Izkazalo se je, da so naši severni sosedje kupovali več kozmetike v trgovinah ali prek spleta, manj pa v drogerijah, v povprečju so zanjo tudi manj zapravili.Če so pred prvim zaprtjem države za tovrstne izdelke odšteli povprečno 31,20 evra, so med prvo epidemijo novega koronavirusa povprečno 28,90 evra., ki skrbi za stike z javnostjo pri omenjeni platformi, pravi, da to pomeni, da so se odločili, da bodo raje porabili svoje zaloge in denar namenili za nakup drugih dobrin.Podrobnejši vpogled v rezultate raziskave, v kateri so konec oktobra prek spleta anketirali 500 ljudi v starosti od 20 do 75 let, pokaže, da je aprila več kot tretjina anketiranih odgovorilo, da pogosteje uporabljajo kremo za roke. Nič več ali manj si niso umivali telesa in las ter zob. Strokovnjaki pravijo, da je to razumljivo, saj gre za osnovne higienske navade. Je pa anketa veliko razliko zaznala pri uporabi dezodorantov. Med pomladnim zaprtjem je 15,6 odstotka anketiranih odgovorilo, da ga je uporabljalo manj, sredi letošnje jeseni je bilo takih 5,6-odstotka.»To bi lahko bilo tudi zato, ker je hkrati kar četrtina anketiranih odgovorila, da so jeseni delali od doma,« je pojasnil Kukacka. Seveda manj stikov z drugimi vodi v manjšo uporabo dezodorantov in parfumov: 8,4 odstotka anketiranih je odgovorilo, da uporablja manj parfumov in toaletnih vodic kot pred izbruhom novega koronavirusa.Očitno prav zaradi dela od doma pa so se Avstrijci tudi manj posvečali domačemu velnesu: precej manj denarja so zapravili za peneče kopeli, losjone za telo, manikiro in pedikuro.