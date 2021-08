Manj in bolj škodljivo sedenje

Vsaj 150 minut na teden bi morali biti telesno aktivni. FOTO: Sam Edwards/Getty Images

Prosti čas je bolje izkoristiti za telovadbo oziroma fizično dejavnost kot ležanje na kavču.

Negativni učinki

Ob ždenju pred TV večkrat sežemo po nezdravih prigrizkih. FOTO: Boris Jovanovic/Getty Images

Da je sedeči način življenja, ki ga vse bolj živimo, zelo škodljiv za naše telo in na splošno za naše zdravje, je že dolgo znano. Premalo gibanja in nič telovadbe ali aktivnega življenja sčasoma namreč privede do številnih bolezni, predvsem do težav s srcem in ožiljem. Vendar pa, kot so nedavno odkrili znanstveniki na univerzi v Kolumbiji, vsako sedenje nima enako škodljivega učinka na naše zdravje. Obstajajo namreč razlike med tako imenovanim nujnim sedenjem, ko smo v službi, kjer opravljamo svoje delo sede pred računalnikom, in sedenjem za sprostitev, ko sedimo na kavču pred televizorjem.Njihova ugotovitev, da je čas, ki ga nekdo preživi doma sede na kavču, medtem ko gleda televizijo, povezan z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni od tistega, ki ga preživimo sede v službi, je presenetila tudi njih. Kot so zapisali, je eden od možnih razlogov tudi ta, da imamo ljudje navado, da dolgo sedimo na kavču in gledamo televizijo, ne da bi se sploh premaknili; po drugi strani pa, ko smo v službi in delamo pred računalnikom, vseeno vsake toliko vstanemo.Prav tako pri sproščanju doma na kavču pred TV večkrat posežemo po nezdravih prigrizkih, hitro pripravljeni hrani ali pijemo sladke gazirane pijače in alkohol. In kombinacija obojega je še posebno škodljiva za zdravje.»Naše analize so pokazale, da je za zdravje srca pomembno, kako preživimo čas zunaj delovnega časa oziroma ko nismo v službi,« je povedal vodja raziskave dr.in dodal, da bi morali biti vsi zunaj službenega časa čim bolj aktivni oziroma bi morali biti v prostem času telesno dejavni in se čim več ukvarjati s športom. Kot primer je izpostavil, da če že imamo navado, da vsak dan gledamo televizijo štiri ali več ur, bi morali nujno vsaj trikrat ali večkrat na teden biti fizično aktivni ter se ukvarjati s kakšnim športom (lahko tudi s hitro hojo) vsaj 150 minut na teden.»Četudi opravljamo delo, ki zahteva veliko oziroma daljša obdobja sedenja, je čas po opravljeni službi bolje izkoristiti za telovadbo oziroma fizično aktivnost kot ležanje na kavču. Tako bomo imeli večjo možnost, da zmanjšamo tveganja za pojav srčno-žilnih bolezni in tudi prezgodnjo smrt,« je dr. Diaz še izpostavil v predstavitvi raziskave, ki je bila objavljena v časopisu ameriškega kardiološkega društva. Skupina znanstvenikov pod vodstvom dr. Diaza je tudi ugotovila, da vsakodnevno štiri- ali večurno sedenje pred televizorjem za več kot 50 odstotkov zvišuje tveganje za številne srčne bolezni, infarkt in prezgodnjo smrt v primerjavi s tistimi, ki televizijo gledajo dve uri ali manj na dan. V raziskavi so tudi ugotovili, da se pri tistih, ki v službi nepretrgoma sedijo do štiri ure, ne kaže povišano tveganje za bolezni srca.