Majhna jagoda, veliko koristi za zdravje in lepoto

Lepe, aromatične, slastne in še zdrave povrhu: jagode so res super sadje. Ti mali rdeči sadeži so polni vitaminov, mineralov in antioksidantov, zato jih le dodajte v vsakodnevno prehrano, zlasti zdaj, ko je njihova sezona.

So bogat vir vitaminov in mineralov, ki so bistveni za dobro zdravje. Med drugim vsebujejo vitamin C, ki pomaga krepiti imunski sistem in ščiti telo pred okužbami: s 100 g svežih jagod v povprečju zadostimo četrtini vsakodnevnih potreb po vitaminu C, pravijo strokovnjaki z nacionalnega portala o hrani in prehrani prehrana.si.

Skrbijo za zdravje oči, saj pomagajo preprečevati makularno degeneracijo.

So tudi dober vir folatov, kalija in mangana, ki so pomembni za ohranjanje zdravih kosti, krvnega tlaka in presnove, pa kalcija in magnezija. Pomagajo pri zdravljenju prehlada, lajšanju prebavnih težav, bolečin v grlu, krotijo tudi apetit. Ker delujejo kot analgetik, lahko ublažijo glavobol. So polne antioksidantov, ki pomagajo zmanjšati vnetja in tveganje za kronične bolezni, kot je na primer sladkorna bolezen, kar pomeni boljše splošno zdravje. Ko smo ravno pri antioksidantih – raziskave so pokazale, da lahko uživanje jagod pomaga zmanjšati tveganje za bolezni srca; nižajo slab holesterol, prve spremembe je mogoče opaziti že v štirih tednih (seveda ob siceršnjem zdravem prehranjevanju in gibanju). Vsebujejo tudi flavonoide, ki pomagajo izboljšati pretok krvi in zmanjšajo tveganje za nastanek krvnih strdkov. Pomagajo izboljšati delovanje možganov in zmanjšajo tveganje za kognitivni upad. Z rednim uživanjem jagod pomagamo preprečevati nastanek starostne makularne degeneracije, ki je najpogostejši vzrok za slepoto pri starejših, ter lajšati bolečine zaradi artritisa.

Ker delujejo kot analgetik, lahko ublažijo glavobol.

Jagode so odličen prigrizek, ki vam lahko pomaga ohranjati zdravo težo, saj vsebujejo le malo kalorij, ker so sladke, pa so odlična alternativa visokokaloričnim sladicam.

So tudi zaveznice lepe kože: vsebujejo kisline, ki preprečujejo nastanek aken. Naredimo si masko: z vilicami zmečkamo štiri jagode in primešamo žlico medu. Nanesemo na očiščeno kožo obraza, ko se posuši, speremo. Spodbujajo tudi tvorbo kolagena.

Zdaj je njihov čas, privoščite si jih. FOTO: Kwangmoozaa/Getty Images

Ne glede na to, ali želite izboljšati zdravje srca, možganov ali preprosto vzdrževati zdravo težo, so jagode odličen dodatek k (uravnoteženi) prehrani. Naslednjič, ko boste iskali zdrav in okusen prigrizek, sezite po svežih jagodah in uživajte v številnih prednostih, ki jih ponujajo.