Majhen organ, ki lahko povzroča velike težave

Žolčnik je zelo majhen organ v človekovem telesu, ki pa lahko povzroča velike težave. Med pogostejše spadajo žolčni kamni in vnetje žolčnika. Nanje opozori nenadna bolečina. Kot kažejo podatki, ima žolčne kamne okoli deset odstotkov ljudi v Evropi, starejših od 60 let (dve tretjini je žensk), a le vsak peti zazna simptome.

Vzrokov za obolenje žolčnika je več. Prvi je vsekakor nepravilna prehrana, pravi zeliščar Jože Majes z Zeliščarske kmetije Plavica. »Uživanje preveč jajc, mastne hrane in rdečega mesa povečuje težave z žolčnikom. Nekoč so rekli, da tovrstne težave povzročajo huda jeza, neodpuščanje in pretirano sovraštvo. Zakaj žolčnik sploh potrebujemo? Znano je, da sok iz njega topi maščobe. Zato vsakomur, ki ima težave z žolčnikom ali so mu žolčnik odstranili, svetujem, naj se pazi predvsem živalskih maščob oziroma naj jih preneha uživati.«

Pomagajo grenčine, tudi rmanov čaj. FOTO: Emilio100/Getty Images

Žolčna vrečica je na vrhu jeter; ta niso oživčena, običajno ne bolijo. Če čutimo zbadanje tam, kjer so jetra, gre verjetno za težave z žolčem, ki pa so lahko različne. Morda slabo odvaja sok oziroma je žolčevod zamašen, pravi Majes. V žolčniku se lahko nabirajo kamni, pogosto je kronično vnetje, slednje je največkrat posledica nenadne zapore izvodil žolčnika. Znaki, ki kažejo na vnetje, so bolečina, nenadna slabost, lahko tudi bruhanje, povišana telesna temperatura in bolečina v zgornjem desnem delu trebuha in pod desnim rebrnim lokom. Mogoče je celo razlitje žolčnika, ki je smrtno nevarno, potrebna je takojšnja operacija, opozori sogovornik in svetuje, da smo pozorni na znake, ki kažejo na težave z žolčnikom.

Pomaga dieta

Po izkušnjah sodeč lahko vnetje žolčnika zelo uspešno zdravimo z rastlinami, ki rastejo v naravi, pravi priznani zeliščar in priporoča, da začnemo težavo zdraviti čim prej, saj drugače tvegamo žolčne kamne in pesek.

K dobremu delovanju žolčnika pripomorejo grenke jedi, kot so vodna kreša, cikorija, endivija in artičoke, pa tudi grenka zelišča in začimbe, na primer rožmarin in kurkuma.

»Odlična za dobro odvajanje žolčne tekočine sta tinktura trave žive ali čaj iz te rastline. Pri nas to rastlino poznamo pod imenom gorski vrednik in je zelo grenka. Pri vnetju žolčnika zelo pomaga čajna mešanica iz zelo grenkih rastlin, kot so regratove korenine, listi artičoke, poprova meta, rman.« Pri vnetem žolčniku je pomembna dieta, odrecimo se sladkim jedem in jajcem, pravi sogovornik in svetuje, da če alternativa ne pomaga in se bolečina krepi, je nujno treba obiskati zdravnika. Znak, da je z žolčnikom nekaj zelo narobe, se kaže tudi kot močno rumenilo na obrazu.