Magnezij pomaga pri bolečini

Magnezij je za človeka esencialen mineral, ki sodeluje pri številnih procesih v telesu in med drugim skrbi za delitev celic, delovanje mišic, živčnih celic in srca, uravnavanje glukoze in krvnega tlaka ter sodeluje pri ohranjanju zdravih kosti in zob. Najdemo ga v številnih živilih in tudi mineralnih vodah ter celo v vodi iz pipe, po večini pa zaužijemo manjši vnos od priporočenega, kažejo raziskave.

Magnezij je v številnih živilih, praviloma ga je največ v tistih z veliko klorofila. FOTO: Yulka3ice, Getty Images

Ženske običajno potrebujejo nekoliko manj magnezija kot moški, potrebe pa so odvisne od starosti posameznika, obdobja rasti, fizične aktivnosti, morebitne nosečnosti in dojenja, izpostavljenosti stresu, zaužite tekočine ter uživanja zdravil in splošnega zdravstvenega stanja, pojasnjujejo na Inštitutu za nutricionistiko.

Manjše pomanjkanje

Potrebe po tem mineralu lahko povečajo diareja, bruhanje, odvajala, diuretiki, zloraba alkohola, sladkorna bolezen tipa II ali hiperparatiroidizem, najpogostejša bolezen obščitnice. Pomanjkanje magnezija vpliva na ravnovesje elektrolitov v telesu, poveča tveganje za nastanek srčnih bolezni, kapi pa tudi za znižano serumsko raven kalcija in kalija. Manjše pomanjkanje lahko povzroči zmedenost, pomanjkanje teka, mišične krče, otopelost, povišan krvni tlak in motnje v srčnem delovanju in metabolni sindrom, a je k sreči zaradi razširjenosti magnezija v prehrani hujše pomanjkanje tega minerala pri zdravih ljudeh zelo redko.

Absorpcija je manjša pri nekaterih črevesnih boleznih in diabetesu.

S povečanim vnosom minerala si lahko pomagamo pri številnih tegobah, kažejo študije, tako ga opevajo mnoge ženske z bolečimi menstruacijami in nadležnimi spremljevalnimi znaki menopavze, magnezij naj bi zaradi svoje podpore kostem pomagal preprečevati artritis, odpravlja pa še mišične bolečine in krče, tenzijski glavobol in migrene.

Kot rečeno, ta element najdemo v številnih živilih, bogati vir pa so oreški, polnozrnata žita, stročnice, zelena zelenjava in krompir; praviloma ga je največ v živilih z veliko klorofila. Manj ga je v mleku, perutnini, pomarančah, bananah ter kavi in čaju, seveda pa ga lahko po posvetu s strokovnjakom zaužijemo tudi s prehranskimi dopolnili. Telo povprečno absorbira od 30 do 60 odstotkov magnezija, absorpcija pa je manjša pri nekaterih črevesnih boleznih in diabetesu.