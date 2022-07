Magnezij blaži mišične krče

Magnezij je za človeka esencialen mineral, njegovo pomanjkanje pa vpliva na ravnovesje elektrolitov v telesu. To najprej opazimo kot mišične krče, manjše pomanjkanje povzroči tudi zmedenost, odsotnost teka, otopelost, povišan krvni tlak in motnje v srčnem delovanju. Hujše pomanjkanje lahko poveča tveganje za srčne bolezni, kap in znižan serumski nivo kalcija in ter kalija ter metabolni sindrom.

Toda zaradi razširjenosti magnezija v prehrani je nevarno pomanjkanje tega minerala zelo redko, pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »V telesu odraslega ga je okrog 25 g, večina v kosteh, preostalo v mišicah in drugih mehkih tkivih ter manj kot odstotek v zunajceličnih tekočinah. Magnezij je sicer naravno prisoten v mnogo živilih, dobri viri so oreščki, polnozrnata žita, stročnice, zelena zelenjava in krompir. Najdemo ga tudi v mineralnih vodah, v manjših količinah ga vsebujejo mleko, perutnina, pomaranče, banane, kava in čaj. Načeloma so dobri viri tista živila, ki vsebujejo višjo vsebnost klorofila, in prehranske vlaknine.«

Z raznovrstno prehrano ga zaužijemo dovolj. FOTO: Samael334/Getty Images

Magnezij kot kofaktor sodeluje v več kot 300 encimskih sistemih, ki so vključeni v sintezo beljakovin, delitev celic, delovanje mišic, živčnih celic in srca, uravnavanje glukoze v krvi ter krvnega tlaka, pojasnjuje sogovornica: »Ključen je za energijski metabolizem, predvsem v procesu oksidativne fosforilacije ter glikolize. Sodeluje pri ohranjanju zdravih kosti in zob, delovanju živčnega sistema in normalnem psihološkem delovanju, elektrolitskem ravnotežju, obenem pa je pomemben za normalno tvorbo DNK in RNK, molekul, ki so nosilci genskega zapisa.«

Potrebe po magneziju so odvisne od starosti posameznika, obdobja rasti, telesne dejavnosti, nosečnosti ali dojenja, izpostavljenosti stresu, količine zaužite tekočine pa tudi od uživanja nekaterih zdravil in zdravstvenega stanja. »Večja potreba se lahko pojavi zaradi driske, bruhanja, uživanja odvajal in diuretikov, zlorabe alkohola, sladkorne bolezni tipa 2 ali hiperparatiroidizma. Prav tako ga moramo dodajati ob večji fizični aktivnosti in naporih.

Prevelika količina magnezija običajno povzroči mehko blato ali drisko.

Magnezij uporabljajo predvsem tekači, plezalci in pohodniki za zmanjšanje mišičnih krčev ob daljših pohodih,« pojasni predsednica Lekarniške zbornice Slovenije in pomiri, da prevelik odmerek magnezija še ni nujno znak za preplah: »Če ste ga po pomoti zaužili preveč, se bo to videlo po mehkem blatu oziroma driski. To ni nevarno in večinoma mine samo od sebe. Vendar pa je takrat vseeno dobro odmerek zmanjšati, saj je mehko blato znak, da črevesje magnezija ne more absorbirati. Če ste v dvomih, se posvetujte s farmacevtom.«