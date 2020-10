Luskavica ni nalezljiva

Bolezen, ki izčrpa

Bolezen zahteva celostno obravnavo.

Luskavica je kronična, imunsko pogojena vnetna bolezen, ki prizadene do tri odstotke svetovne populacije in se uvršča na seznam najpogostejših kožnih bolezni. Bolnike spremlja skozi vsa življenjska obdobja; lahko se pojavi v blagi ali zmerni do hudi obliki, lahko je tudi v remisiji, vendar je na žalost ne moremo pozdraviti. Današnji dan je namenjen ozaveščanju o luskavici, a kakor vsi letošnji svetovni dnevi poteka v senci epidemije, pojasnjuje, strokovna sodelavka Društva psoriatikov Slovenije.»Vsako leto v enajstih podružnicah po Sloveniji organiziramo informativne stojnice, vendar letos zaradi epidemiološke situacije, ki nam jo je prinesel covid-19, tega žal ne bomo izpeljali,« pojasnjuje sogovornica. »Tako bomo organizirali spletno predavanje Psoriatične bolezni, kjer bomo bolnike, njihove svojce in zdravstveno stroko izobraževali o vseh pridruženih boleznih in simptomih, na katere morajo biti pozorni. Obenem pa bolnike pozvali, da je za optimalno zdravljenje bolezni potrebno sodelovanje med bolnikom in zdravnikom specialistom, zato je nujno treba bolezen, simptome in pridružena stanja poznati.«Luskavica ali psoriaza se najprej pokaže s pordelo luščečo se kožo, nato s srebrnimi luskami odmrlih kožnih celic, zadebeljenih plakov, kjer koli po telesu. Največkrat se pojavi na koži lasišča, komolcev, kolen, ledvenega ali križnega dela hrbtenice, luskavici pa se lahko pridružijo še druge bolezni, pojasnjuje sogovornica: »Poznamo več pridruženih bolezni. Do 40 odstotkov bolnikov razvije psoriatični artritis, lahko se pojavijo crohnova bolezen, srčno-žilne bolezni, depresija, debelost in sladkorna bolezen.« Doleti lahko oba spola, nastopi pa lahko v katerem koli življenjskem obdobju, najpogosteje med 20. in 40. letom starosti, na pojavnost pa lahko vplivajo dejavniki okolja, kot so okužbe, zdravila, mehanske poškodbe, alkohol, kajenje in stres.»Bolezen se pogosteje pojavlja tudi tam, kjer ima diagnozo že eden od družinskih članov,« še pove strokovna sodelavka društva in poudarja, da lahko luskavico poleg srbeža, bolečine in vidnih kožnih sprememb ter pridruženih bolezni spremljajo tudi stigmatizacija in socialna izolacija: »Bolečina, ki jo prinaša bolezen, pa močno ovira tudi vsakodnevne aktivnosti in tako zelo poslabša kakovost življenja bolnikov. V zadnjih letih smo v društvu pripravili ogromno akcij, s katerimi smo izobraževali splošno javnost, saj verjamemo, da lahko samo ozaveščena javnost skrbi za ljudi in posameznike. Pomembna naloga društva je, da poduči splošno javnost, da luskavica ni nalezljiva bolezen, tako da ni diskriminacij v šolah, na delovnem mestu in v vsakodnevnih opravilih. Lahko bi rekla, da je slovenska družba dobro ozaveščena o bolezni, kar pa ne pomeni, da še vedno ni srca parajočih zgodb stigmatizacije.«Življenje z luskavico nikakor ni enostavno, seveda pa je ključnega pomena, ali bolezen poteka v blagi ali zmerno do hudi obliki, še sklene sogovornica: »Luskavica je izčrpavajoča bolezen, ki potrebuje celostno obravnavo. Bolniki v Sloveniji imajo na voljo tristopenjsko zdravljenje, s katerim uspešno zdravimo bolezen. Društvo skupaj z ZZZS vsako leto organizira 14-dnevno obnovitveno rehabilitacijo v slovenskih zdraviliščih. Cilj programa je izboljšanje stanja kožnih sprememb in sklepnih obolenj bolnikov z luskavico in psoriatičnim artritisom in tudi vseh drugih telesnih sposobnosti, potrebnih za opravljanje življenjskih aktivnosti. S termalno terapijo se ohranja psihofizično stanje bolnikov, prav tako se zmanjšajo njihovi psihosocialni problemi.«