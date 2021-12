Lulanje pod prho ni neškodljivo

Zdravnica Alicia Jeffrey-Thomas je na tiktoku objavila video, v katerem je pojasnila, zakaj ni dobro urinirati pod prho, še posebej če ste ženska – in to nima nobene zveze s higieno. Vsakič, ko to storite, namreč možgani začnejo vzpostavljati povezavo med uriniranjem in zvokom tekoče vode, čemur se želite izogniti. To se lahko pogosto prevede tudi v druge zvoke tekoče vode, na primer umivanje rok ali posode. In zagotovo ne želite teči na stranišče vsakič, ko slišite vodo.

Drugi razlog, zakaj mokrenje pod prho ni priporočljivo, je po njenih besedah ​​povezano z žensko anatomijo, ki ji ni usojeno to početi stoje. To ne omogoča, da bi se medenično dno pravilno sprostilo, kar lahko povzroči poškodbe medenice in na koncu lulanje na lastne noge.

--> Hodite na malo potrebo tudi vsakič predno se odpravite od doma, tako za vsak slučaj? Preberite, zakaj takšno lulanje ni zdravju prijazno.