Lucija Mulej: Čista predaja ali rojstvo zavesti

Tekmovanje, primerjanje in iskanje šibkosti pri ljudeh je pot, ki jo izberejo tisti, ki ne razumejo moči duha in višjih ciljev, ki se jim predajo. Prav takšen je bil gospod Y. Z vsakomer je tekmoval. Poln napuha, gluh in slep za tihe glasove okolice in vonje pristnega jaza, je prav iskal situacije, kjer se je lahko primerjal.

