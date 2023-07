Lubenica je odlična za naše telo, ko boste slišali, kaj zmore, jo boste jedli vsak dan

Lubenica spada v družino bučnic. V 100 gramih lubenice je le 30 kalorij, vsebuje veliko vode, ki je za nas poleti zelo pomembna, hkrati pa je bogata z vitaminoma A in C, kalijem in magnezijem.

Preden jo razrežete, je ne shranjujte v hladilniku, saj s tem dejansko izgubi nekatere svoje lastnosti, kot je likopen, ki učinkovito ščiti pred boleznimi. Ko pa jo razrežete, jo obvezno postavite v hladilnik.

Visok odstotek vitamina C v lubenici krepi imunski sistem in skrajšuje čas okrevanja po bolezni, zmanjševal pa naj bi tudi tveganje za srčni infarkt. Citrulin, aminokislina, s katero je bogata lubenica, se v telesu pretvori v arginin, ki je nujen za dobro prekrvavitev. Lubenica je dobra za sprostitev in okrevanje po telesni aktivnosti.

Dejstva o lubenici

Močan L-citrulin

V lubenici najdemo največji delež aminokisline citrulin, ki sprošča in širi krvne žile, zato je pomembna za erektilno funkcijo – 210 mg v 100 g lubenice.

Vitamin C

20 ostotkov dnevne potrebe po vitaminu C pokrijemo s 180 g lubenice. Poleg tega bo vitamin C zaščitil vaše mišice in kosti

Kalorije

Lubenica je odlična za dieto, saj vsebuje le 30 kalorij.

Močan likopen

Zaradi visoke vsebnosti likopena lahko zmanjša tveganje za možgansko kap za 20 odstotkov.

Vitamin A

V 150 g lubenice je 5 odstotkov vitamina A, ki je pomemben za zdravje vaše kože.

Hidracija

Lubenica je sestavljena iz 92 odstotkov vode, 6 odstotkov sladkorja in 2 odstotkov vlaknin.

Olupka lubenice nikar ne zavrzite

Čeprav olupek lubenice ljudje pogosto zavržejo, strokovnjaki pravijo, da je v njej največ vitaminov in hranilnih snovi, kot so vitamini A, B6 in C, pa tudi kalij in magnezij. Ker olupek ni pretirano okusen, ga lahko narežete na koščke in daste v solato s tunino ali piščancem. Pred tem ga dobro operite (tudi če olupka ne jeste, ne pozabite, da lubenica raste na tleh, zato je na njej pogosto večje število bakterij).

Pečke lubenice naj bi bile odlične za ledvice

Semena lubenic, ki jih prav tako skoraj vedno zavržemo, lahko jeste. Na Kitajskem semena ocvrejo in jedo kot prigrizke. So zdrava sestavina, ki se v kitajski medicini uporablja za zdravljenje ledvic.

Čaj iz svežih pečk lubenice naj bi bil namreč odličen diuretik, pripravite pa ga tako, da vzamete štiri žlice svežih pečk lubenice, jih zmečkate in kuhate 15 minut v dveh decilitrih vode. Čaj pijete dva dni, tretji dan pa naredite premor. Da bo čaj iz lubeničnih pečk čim bolje deloval, postopek ponavljajte več tednov.