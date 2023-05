Ljudje s to krvno skupino živijo najdlje in imajo manj možnosti za razvoj določenih bolezni

Obstajajo štiri krvne skupine: A, B, AB in krvna skupina 0. Vsaka je drugačna, ima svoje značilnosti in slabosti, ena pa je daleč najbolj odporna na bolezni. Prav zato »ničelna« krvna skupina velja za tisto, zaradi katere naj bi ljudje dlje časa živeli, piše The Time.

Dokazano je, da imajo ljudje s krvno skupino 0 manjše tveganje za bolezni srca in ožilja, kot je sladkorna bolezen, ter nekatere vrste raka, kot sta rak trebušne slinavke in želodca. Eden od doslej odkritih razlogov, zakaj je krvna skupina 0 najbolj zdrava, je ta, da kri te skupine vsebuje manj molekul, ki lahko povzročijo strjevanje krvi ter srčne in možganske kapi, ki jih povzročajo krvni strdki.

»Intuitivno se zdi očitno, da je izogibanje boleznim del strategije dolgega življenja. Vendar obstaja močno prepričanje, da pri stoletnikih vsa korist izvira iz genov za preprečevanje staranja,« je za revijo The Time povedal Stewart Kim, profesor na univerzi Stanford.

Da bi odkrili skrivnost dolgoživosti, so znanstveniki pregledali gene 800 stoletnikov in 5400 90-letnikov in ugotovili, da so za hitrost staranja zelo pomembne variacije štirih genov:

* CDKN2B, ki ima pomembno vlogo pri delitvi celic

* ABO, ki se nanaša na vrsto krvne skupine

* APOE, ki vpliva k tveganjem razvoja Alzheimerjeve bolezni

* SH2B3, ki podaljšuje življenje ljudi in vinskih mušic

Kot so pojasnili, so ugotovili, da se določene genske variacije pogosteje pojavljajo pri ljudeh, ki dočakajo sto let, pri krvni skupini pa je bila ta ravno 0.