Ljudje, ki se zbujajo zgodaj, živijo dlje

Strokovnjaki z univerz Surrey ter Northwestern so izvedli obsežno raziskavo, v kateri so iskali povezavo med spalnimi navadami in pričakovano življenjsko dobo. V študijo so vključili 400.000 moških in žensk, starih od 38 do 73 let, ter jih spremljali šest let in pol.



Sodelujoče so razdelili v štiri glavne kategorije: vedno zgodnje jutranje ptice, večinoma zgodnje jutranje ptice, vedno nočne ptice in večinoma nočne ptice.

Nočne ptice imajo krajšo življenjsko dobo

Strokovnjaki so ob zaključku ugotovili, da je pri nočnih pticah, ki bedijo dolgo v noč ter zato pozno vstajajo (ob 10h, 11h), za 10 odstotkov večja možnost za prezgodnjo smrt v primerjavi z ostalimi. Približno 6.500 sodelujočih je namreč v obdobju študije končalo življenjsko pot, med njimi je bilo deset odstotkov več nočnih ptic v primerjavi z ostalimi kategorijami.



​Kot so še povedali izvajalci študije, se prav posamezniki iz te skupine pogosteje kot ostali srečujejo tudi s psihološkimi težavami, s težavami z želodcem in težavami z dihali. Vse to so običajno posledice neprimerne spalne rutine, ki v končni fazi krajša življenjsko dobo.

Komentarji: