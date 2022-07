Ljubezen je ples dveh oseb

Izbira partnerja je pogosto nepredvidljiva. Medtem ko ga nekatere ženske hitro najdejo, druge leta iščejo ljubezen svojega življenja. Poleg tega so dandanes pari mnogo bolj zaposleni z vzgajanjem otrok, starševskimi obveznostmi, spolnim življenjem, kariero, zdravjem … Vse te obveznosti pa lahko pokopljejo odnos.

Da bi se srečali sorodni duši, morajo biti nujno izpolnjeni določeni pogoji. Predvsem mora človek poznati lastna pričakovanja, želje in vrednote. Prav tako je treba vedeti, katere prednosti in morebitne dopustne napake bi morala imeti druga oseba.

Več odgovornosti

Ključno je poznavanje drug drugega, a ne nujno tudi podobni pogledi. FOTO: Fokkebok, Getty Images

Psihologi pravijo, da je izbira partnerja ena od ključnih življenjskih nalog poleg izbire poklica, zato bistveno vpliva na kakovost življenja. V nasprotju s preteklostjo, ko se je partnerja izbiralo enkrat za vedno, so imeli pomembno vlogo pri tem starši in so se s poroko združevale družine, ki so ocenile, da bo zveza vplivala na njihovo blagostanje, imamo danes večjo svobodo odločanja, a s tem tudi več odgovornosti. To je svojevrsten paradoks, saj je teže priti do zadovoljivega rezultata.

Hkrati opozarjajo, da je teza, da obstaja oseba, s katero bomo dosegli popolnost, precej omejujoča, saj nas nenehno vodi v zablodo, da obstaja samo ena možnost. Zato bi bilo za ljudi koristneje in osvobajajoče, če bi začeli razmišljati o tem, katere so njihove potrebe in želen razvoj dogodkov in kakšen je človek, ki bi se jim pomagal vzajemno razvijati. Zanimivo je tudi, da npr. v nemščini poznajo besedo, ki označuje partnerja za določen čas v življenju, kar kaže, da se v sodobnem svetu zavedamo priložnosti, da večkrat izbiramo, začenši že v najstniških letih.

Popolne gotovosti ni

Kako uravnovesiti čustva in razum ter po čem vemo, da smo našli pravega človeka, je vprašanje in velika dilema. Toda ali lahko kdaj zagotovo vemo kar koli, poudarjajo psihologi. Filozofija nas uči, da je popolna gotovost spolzka kategorija, hkrati pa zelo verjetno v resnici ne obstaja, saj medčloveški odnosi temeljijo na negotovosti. Po drugi strani drži, da se, če ste preveč gotovi, prenehate truditi in razvijati. Poleg tega ljudje pogosto prehajajo iz zveze v zvezo, izogibajo pa se najpomembnejši ljubezni, ki bi jo morali gojiti, to je ljubezen do sebe.

In kako vemo, da je naš partner pravi? Ključno je poznavanje drug drugega, a ne nujno tudi podobni pogledi, pravijo strokovnjaki. V partnerstvu moramo podobno razmišljati, ne pa se nujno tudi o vsem strinjati, imeti enakih prepričanj in vrednot. Glavno je, da se o čim več temah pogovorimo in s konstruktivnim pogovorom dosežemo dogovor.