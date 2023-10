Limone, kurkuma, ingver in česen: Res pomagajo od boljše odpornosti?

Ob običajnih napotkih, kako okrepiti odpornost, kot so redna vadba, ohranjanje zdrave telesne teže, temeljita higiena, primerna hidratacija in dovolj spanca je dobro upoštevati še priporočila o zdravi prehrani. Med močne zaveznike odpornosti s tega stališča sodijo ingver, kurkuma, česen in limone, kakšna pa je dejansko njihova moč?

Več preberite na portalu ONA.