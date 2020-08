Limona za svetle pramene

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Izbira številka ena za domačo posvetlitev las je limona, a smo pri uporabi previdni. FOTO: Kazmulka/Getty Images

Domači pripravki najbolje delujejo na svetlejših laseh.

Poletje je idealen čas za naravno posvetlitev las, sonce ima pač svojo moč. Lahko pa mu še malo pomagamo, in sicer z nekaterimi živili, ki jih najdemo v vsaki kuhinji. A preden se lotite dela, razmislite, kaj bi rade dosegle; če imate blond lase, bodo postali še svetlejši. Svetlo rjavi lasje bodo dobili temno blond odtenek, rdečelaske bodo dobile jagodno blond barvo. Če so vaši lasje temno rjavi ali črni, pa domači pripravki ne bodo delovali; morda nam bo uspelo malce privleči rdeče odtenke.In s čim si pomagamo?Svetle odtenke bomo pričarale z limono, a spremembe bodo subtilne, poudarjajo strokovnjaki. A previdnost nikakor ne bo odveč: z uporabo limone ne gre pretiravati, ravnamo previdno, saj lahko lasje postanejo krhki, lomljivi. Pomešamo sveže stisnjeni limonov sok s toplo vodo v razmerju 1 : 1, nanesemo na lase (ali pramene las), pustimo 15 minut, najbolje je, če se za ta čas nastavimo sončnim žarkom, in pustimo lase naravno posušiti. Sonce je pomembno, saj bo okrepilo delovanje limone. Še bolje je, če mešanici dodamo kanček balzama za lase ali kokosovega olja, da preprečimo morebitno škodo, ki bi jo povzročila limona.Poskusimo lahko tudi z jabolčnim kisom, ki ne bo le nežno posvetlil las, pač pa jih tudi razmastil. Pomešamo eno enoto jabolčnega kisa in šest enot vode ter nanesemo na lase; posušimo jih naravno, na zraku, morda se za kratek čas še nastavimo soncu. Postopek bo treba nekajkrat ponoviti, da bo učinek kisa opazen.Tudi kamilica nam bo prav prišla, skuhajmo čaj, malce močnejšega, in ga pustimo ohladiti. Nekaj ga popijemo za mirne živce, nekaj ga prihranimo za kožo, s preostankom pa speremo lase. Posušimo na zraku, najbolje je, da se, tako kot v primeru limone, nastavimo sončnim žarkom, ki bodo okrepili delovanje kamilice.Lase lahko posvetlimo tudi s cimetom. Priprava dišeče obloge je preprosta: tri žličke cimeta pomešamo s štirimi žličkami balzama in vmasiramo v lase. Na glavo si potem poveznemo kapo za prhanje in pustimo delovati štiri ure. Cimet lahko lase posvetli tudi za tri odtenke, a učinek prvič morda niti ne bo opazen, postopek bo treba nekajkrat ponoviti. Tudi med lahko uporabimo, samega ali v kombinaciji s cimetom. Med vsebuje vodikov peroksid, ki svetli lase.Dve žlici medu pomešamo z žlico cimeta in žlico oljčnega olja, če je pregosto, dodamo malce balzama. Pustimo stati pol ure, potem pa nanesemo na lase, zaščitimo s kapo za prhanje in pustimo najmanj štiri ure. Potem speremo z mlačno vodo. Mešanica lahko lase posvetli za dva odtenka, morda jo bo treba nanesti večkrat, da bo učinek opazen, vsekakor pa bodo lasje mehki, voljni in dišeči.