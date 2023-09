Lešnikovo olje za lepo kožo

Lešnikovo olje je odlično za vsak tip kože, najpogosteje pa se uporablja za nego polti z razširjenimi porami. Blagodejno vpliva na suho kožo, primerno je tudi za uporabo pri problematični.

Uravnava izločanje maščobe, mehča in vlaži kožo. Hitro se vpija in ne pušča mastne sledi. Za nego na vato nakapljajte pet do šest kapljic in olje nanesite na suho kožo.

Lešnikovo olje zaradi edinstvene sestave skrbi za obnovo polti in za njeno čiščenje. Primerno je tudi za suho ščetkanje: na ščetko nanesite malo olja in z njim ščetkajte dele, ki zahteva malce več pozornosti.

Uporabno je tudi kot bazično olje pri uporabi različnih eteričnih olj.