Lepi se na stene žil

Takoj na začetku razjasnimo: poznamo dve vrsti holesterola. LDL je škodljiv holesterol, ki se lahko začne kopičiti na stenah žil in vodi v njihovo poapnenje ter tako prinaša tveganje za srčno-žilne bolezni, HDL pa je, preprosto povedano, koristen holesterol, ki skrbi za odstranjevanje slabega holesterola iz žil.

Ribe na jedilnik

Večina odraslih Slovenk in Slovencev naj bi imela vsaj nekoliko povišano raven škodljivega holesterola, za kar je kriv predvsem neustrezen življenjski slog s premalo gibanja in neustrezno prehrano na čelu. Že nekaj sprememb na jedilniku lahko v nekaj mesecih pomaga do boljšega razmerja v telesu, pri tem pa so nam v pomoč nekatera živila, ki preprečujejo absorpcijo holesterola v krvni obtok, kjer bi se lahko lepil na stene žil.

Ovsena kaša, denimo, je zares vsestransko koristno in okusno živilo, ki je lahko tudi naša zaveznica pri ohranjanju zdrave telesne teže. Ovsena kaša s hladnim mlekom, obogatena s koščki sadja, poskrbi za zdrav začetek dneva, obenem pa holesterolu napove resen boj. Tudi ješprenj ima podobno vlogo, zato si ga čim večkrat privoščimo v enolončnicah, solatah in prilogah.

Sadje, zelenjava in zdrave maščobe naj bodo na jedilniku vsak dan! FOTO: Kerdkanno/Getty Images

Stročnice, kot so fižol, leča, grah in čičerika, so izredno bogate z vlakninami, ki jih telo prebavlja dlje in nam zato pomagajo ohranjati občutek sitosti. Odlično uravnavajo raven holesterola, zato si jih privoščimo kar se da pogosto, saj so vedno dobrodošla priloga ali sestavina enolončnic. Pri kuhi uporabljajmo rastlinsko olje, ki pomaga zniževati raven slabega holesterola, za kosilo bi si morali največkrat pripraviti mastne ribe in tako nadomestiti meso, ki je praviloma bogato z nasičenimi maščobami. Ribe nam zagotovijo tudi zalogo omega-3 maščobnih kislin, ki uspešno omejujejo absorpcijo slabega holesterola v krvni obtok. Za zelenjavno prilogo si pripravimo jajčevec in okro, vrsti zelenjave, ki sta naši zaveznici v boju proti visoki ravni škodljivega holesterola, posladkajmo pa se z jabolkom, grozdjem, jagodami in citrusi. Če nas preseneti lakota med obrokoma, se potolažimo s pestjo oreškov.