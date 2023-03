Lepi in mladi: od polnil do laserja

Le kdo si dandanes ne želi ostati lep in mlad, pa čeprav se ne boji staranja oziroma se ne ozira na leta. Ti se v primerjavi s tistimi, ki se ob vsakodnevnem pogledu v ogledalu težko sprijaznijo s še tako majhnimi gubami na obrazu, niti v sanjah ne bi odločili za obisk plastičnega kirurga oziroma za ceno lepote šli pod nož. Morda pa bi raje izbrali manj invazivne metode pomlajevanja, kot so kreme in lepotni nekirurški posegi.

Tudi z ličili lahko ustvarimo bolj mladosten videz. FOTO: Asashka/Getty Images

Že za nekaj evrov lahko v specializiranih trgovinah kupite kremo iz polžje sluzi. Ta naj bi, kot obljubljajo proizvajalci, vsebovala veliko kolagena, elastina pa tudi vitaminov C, B-6 in A, ki obnavljajo kožo oziroma jo pomlajujejo in delajo prožno in sijočo. Strokovnjaki so si enotni, da lahko zelo velik učinek dosežemo s kremami, ki vsebujejo vitamin C. Znano je, da pretirano sončenje ne poveča le verjetnosti za nastanek kožnega raka, ampak tudi postara kožo.

Ličenje je najmanj invaziven poseg na koži.

Pomlajevalni učinek imajo lahko tudi kreme, ki vsebujejo vitamin A oziroma retinol, ki spodbuja nastanek novih kožnih celic. Tudi v primeru zdravljenja aken. Strokovnjaki priporočajo nanos retinola na kožo vsak večer pred spanjem. Pri čemer poudarjajo, da sprva ne pretiravajte s količino, saj se mora koža na kremo navaditi. Retinol je še posebno dobro nanesti na predel okoli oči, saj se prav tam pokažejo prvi znaki staranja. Njegovi prvi učinki na koži pa bodo vidni po približno 12 tednih redne uporabe.

Laser ni igračka

Seveda lahko pomlajevanje pospešite z obiskom lepotnega salona. Z dermalnimi polnili oziroma filerji se lahko rešite obraznih gub, si oblikujete lica, brado ali povečate ustnice. A ne za večno, temveč le za od 6 do 12 mesecev. Izberete lahko tudi tako imenovani microneedling oziroma poseg, med katerim s posebno napravo nežno prebadajo kožo in tako nadzorovano ustvarijo mikropoškodbe. Ob njihovem celjenju bo nato nastajal kolagen, ki bo prispeval k videzu mlade in zdrave kože. Rezultati tovrstnega posega bodo sicer vidni šele po od štirih do petih tretmajih.

6–12 mesecev delujejo dermalna polnila.

Odločite se lahko tudi za lasersko pomlajevanja kože. Laserji so še posebno priljubljeni, saj po posegu ni posebnega okrevanja, poleg tega ne poškodujejo vrhnjih plasti kože, res pa je, da se je treba en mesec izogibati sončnim žarkom. Kot pri vsakem posegu so tudi tukaj mogoči zapleti, kot je denimo pojav opeklin. Da bi se temu izognili, je treba upoštevati nekaj pravil, svetujejo strokovnjaki: pomembno je, da se dobro pozanimate, ali je posameznik, ki bo držal v roki laser, res dobro izučen za delo z njim, preverite torej njegovo izobrazbo pa tudi izkušnje njegovih oz. njenih pacientov. Laser pač ni igračka, najbolje je, da tovrstne posege opravi dermatolog ali lepotni kirurg.

Pretirano izpostavljanje soncu postara kožo.

Ob vsem naštetem nikakor ne gre prezreti botoksa. Ta že vrsto let velja za enega najbolj priljubljenih lepotnih posegov, saj je učinek dejansko viden takoj. Res pa je, da ne traja večno, saj deluje le tja do pol leta. Strokovnjaki poudarjajo, da se z botoksom ne boste mogli rešiti gub, ki nastanejo zaradi poškodb, ki jih povzročijo sončni žarki. Nad gube se lahko spravite tudi z ličili, a če boste želeli doseči res dober učinek, je pred tem dobro obiskati tečaj ličenja, na katerem boste spoznali različne tehnike.