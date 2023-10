Lepe roke tudi v mrazu

Čisto malo so se spustile temperature, koža na dlaneh pa je postala suha, hrapava, rdeča. A ni treba, da je tako, tudi v hladnejšem delu leta je lahko gladka in mehka. Če je razdražena, jo lahko umirimo z ovsom. Skodelico ovsenih kosmičev skuhamo v pol skodelice mleka, dodamo malo sladkorja in ohladimo. Zmes nanesemo na zgornji del dlani in pustimo delovati deset minut.

Če bomo to naredili zvečer in smo si že očistili kožo na obrazu, jo lahko nanesemo tudi nanj. Zaradi ovsa bo koža mehkejša in bolj odporna proti mrazu. Potem roke dobro speremo z mlačno vodo in kožo nahranimo, na primer s karitejevim maslom. Da bi zaščitili kožo na rokah, ne pozabimo na redno uporabo kreme, nanesemo jo vsakič, preden gremo od doma, potem nataknemo še rokavice.

Med in mleko sta super kombinacija za kožo na rokah.

Tudi rožna voda spada med dodatke za nego rok, losjon pa lahko naredimo kar sami. Potrebujemo 2/3 skodelice rožne vode, 1/3 skodelice glicerina in žlico limonovega soka. Sestavine zmešamo in vlijemo v temno stekleničko ter hranimo na hladnem. Uporabimo po potrebi.

Omenili smo že mleko, koži bo dobro del tudi med. Segrejemo dve skodelici mleka, naj bo mlačno, dodamo žličko medu in premešamo. V mleko namočimo roke in nežno masiramo. Tako kot ovseno lahko tudi to mešanico nanesemo na očiščeno kožo obraza; pustimo delovati deset minut, nato speremo. Med lahko uporabimo tudi samostojno ali pa mu primešamo nekaj kapljic oljčnega olja.