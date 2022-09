Lep nasmeh, večja samozavest: odrasli želijo diskretne in udobne

Ste tudi vi prepričani, da je ortodontsko zdravljenje primerno le za otroke? Potem se motite! Odraslih, ki si nameščajo zobne aparate, je čedalje več, predsodkov o takšni odločitvi pa vse manj. Društvo britanskih ortodontov in ameriško ortodontsko društvo sta ugotovili, da je kar 10 odstotkov novih odraslih pacientov starih od 18 do 25 let, 66 odstotkov od 26 do 40 ter 22 odstotkov od 41 do 55 let.

Tudi paradontalna bolezen lahko pripelje do izgube obzobnih tkiv in tako pripomore k premiku zob.

Za boljši ugriz in lažje čiščenje

»V naši ambulanti imamo polovico odraslih in polovico otrok, ki obiščejo ortodonta,« pojasnjuje mag. Aleksandra Križaj Dumić, dr. dent. med., direktorica Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj. V raziskavah je kar 77 odstotkov ljudi poročalo, da je ortodontsko zdravljenje prispevalo k izboljšanju njihovega osebnega in poklicnega življenja: »Vse več ljudi se zaveda, da urejeni zobje pozitivno vplivajo na njih same in na okolico. K temu pripomorejo tudi družabna omrežja, ki spodbujajo posameznike, da objavijo fotografijo s popolnim nasmehom. Na odločitev prav tako vplivajo zvezdniške zgodbe, iskanje novih partnerjev in daljša življenjska doba,« sogovornica povzema izsledke in pristavlja, da ni nujno, da težave izvirajo iz otroštva, mnoge se pojavijo šele v odrasli dobi: »Zobje se lahko premikajo v kateri koli starosti, dokler imate vse svoje zobe, še zlasti pa takrat, ko nam kateri od zob manjka in ga nismo pravočasno nadomestili. Številni odrasli v mladih letih niso imeli dostopa do ortodonta, čakalne dobe pa so zdaj še vedno dolge. Nekaterim je bilo v mlajših letih nerodno nositi zobni aparat in si želijo zdaj popraviti napako. Lepši nasmeh vpliva na samopodobo, boljši ugriz in lažje čiščenje medzobnih prostorov, kar omogoča dolgoročno stabilno stanje v ustni votlini. Vsekakor pa je priporočljiv obisk ortodonta že v mladih letih, ko čeljustnice in zobje še rastejo in iščejo pravi položaj.«

Pri pacientih, ki pridejo zaradi estetskih razlogov, gre največkrat za težave s sprednjimi zgornjimi zobmi, ki so v vidnem območju.

Težave niso nerešljive

Kot rečeno, je najenostavneje skeletne in zobne nepravilnosti odpraviti v otrokovem razvoju, a vendarle težave niti v poznejši dobi niso nerešljive: »Pri pacientih, ki pridejo zaradi estetskih razlogov, gre največkrat za težave s sprednjimi zgornjimi zobmi, ki so v vidnem območju. Lahko so to nepravilnosti, ki jih ima nekdo že od izrasti zob, lahko pa so se razvile zaradi poznejših sprememb. To so lahko različne razvade, na primer dihanje skozi usta, nepravilno požiranje, neustrezna funkcija mišic spodnje tretjine obraza. Lahko so se zobje premaknili zaradi škripanja in stiskanja. Morda smo zaradi izgube ali prekomerne obrabe zadnjih podpornih zob izgubili višino ugriza in s tem povzročili premik sprednjih zob. Paradontalna bolezen lahko pripelje do izgube obzobnih tkiv in tako pripomore k premiku zob. Pojavijo se lahko težave pri izgovorjavi in prehranjevanju. Vsekakor je pri odraslih pogosto potrebno poleg sodelovanja zobozdravnika z ortodontom tudi posredovanje kirurga in paradontologa.«

Pri odraslih ni večjih tveganj in starostnih omejitev za zdravljenje, še sklene Križaj Dumićeva: »Zobni aparati so se nenehno razvijali, na voljo je veliko različnih vrst. Ortodont na podlagi stanja zob priporoči najprimernejši tip aparata. Odrasli največkrat izrazijo željo po diskretnih in udobnih aparatih, ki dosegajo hitre rezultate in pri tem ne motijo osebnega ter poklicnega življenja. Za lep nasmeh boste morali ortodonta obiskati enkrat na mesec, zdravljenje pa lahko traja tudi dve leti, odvisno od stopnje nepravilnosti. Da možnost ponovnega poslabšanja stanja po zaključeni ortodontski obravnavi kar se da zmanjšamo, na notranjo stran sprednjih zob po snetju aparata namestimo retencijsko žico in v zgornjem zobnem loku izdelamo snemljiv aparat. Ob natančnem upoštevanju navodil možnost poslabšanja stanja kar se da zmanjšamo. Rezultat dela ortodonta so zdravi in popolnoma ravni zobje ter lep nasmeh.«