Lekarna na dopustu: tega ne smete pozabiti vzeti na počitnice (FOTO)

Pred dopustom je treba načrtovati več stvari, za začetek pot ali denimo nakup letalskih vozovnic, tudi rezervacijo hotela oziroma nastanitve. Kaj pa zdravila? Ja, tudi o tem je dobro še pravočasno premisliti, zlasti če boste dopustovali v kakšnih bolj odročnih krajih. Zato je pomembno, da si pripravite tako imenovano počitniško lekarno, ki jo spravite v prtljago. Vsebina naj bo prilagojena trajanju in destinaciji potovanja, še posebno veliko pozornosti je treba posvetiti zdravilom, ki jih redno jemljemo. Potovalno lekarno si pripravimo v torbici, ki naj bo čim bolj zavarovana pred svetlobo, toploto, vlago.

Komarji so lahko na počitnicah huda nadloga, ne pozabite na repelent. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Če že pred potovanjem jemljete zdravila na recept, nanje seveda nikar ne pozabite.

Če greste na morje, si pripravite zaščito pred piki insektov. »Pri zaščiti pred piki pomagajo zaščitne mreže za okna in postelje, uporaba insekticidov za prostor, kombinacija insekticida in repelenta (npr. permetrin) za potovalno opremo in obleko,« svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot tudi, da uporabljate močnejše repelente, z vsebnostjo učinkovine DEET nad 30 do 50 odstotkov ali učinkovine pikaridin 20 odstotkov za odrasle in otroke, stare tri leta in več. »Za otroke od 2 mesecev do 3 let starosti se priporočajo repelenti z učinkovino DEET ali pikaridin v 20 odstotkih. Za otroke do 2 mesecev starosti svetujemo mehansko zaščito z zaščitno mrežo na vozičku.«

Nujni sta krema za sončenje in vlažilna krema za po njem. FOTO: Marko_marcello/Getty Images

V potovalni lekarni naj prostor dobijo tudi kondomi.

Vsekakor ne pozabite na zaščito pred soncem. Poleg kreme za sončenje (ta naj ima seveda visok faktor, 30 ali več) je s seboj dobro imeti kreme, s katerimi si boste lajšali bolečine zaradi morebitnih sončnih ali drugih opeklin.

V bolj oddaljenih krajih

Najpogostejše težave na potovanju so potovalna driska, okužbe zgornjih dihal, okužbe kože, spolno prenosljive bolezni, bolezni, ki jih prenašajo komarji ali drugi insekti, višinska bolezen, sončne opekline in tudi težave, ki nastanejo zaradi časovne razlike. In prav zato naj bodo sestavni del potovalne lekarne zdravila za lajšanje driske, zdravila proti alergijam ter za zniževanje telesne temperature in proti glavobolu. Če že pred potovanjem jemljete zdravila na recept, seveda nanje ne pozabite. V potovalni lekarni naj prostor dobijo tudi kondomi, saj se med dopustovanjem lahko zgodi kakšna vroča avantura. In neželena nosečnost ali, še huje, okužba s spolno prenosljivo boleznijo.

Če se boste odpravili v bolj oddaljene kraje, kjer higiena ni na tako visoki ravni kot pri nas, se je dobro zaščititi s cepljenjem. FOTO: Leon Vidic

Uspavalne tablete Če boste dlje potovali z letalom in pri tem menjali časovne pasove, vas na cilju lahko izmuči t. i. jet lag. Gre za simptome, kot pojasnijo na NIJZ, ki nastanejo zaradi časovne razlike na novi destinaciji, kar privede do neusklajenosti med biološkim ritmom potnika in lokalnim časom. Ena od rešitev po prihodu na cilj so lahko uspavalne tablete, ki bodo zmanjšale nespečnost med potovanjem in po njem. Na NIJZ poudarjajo, da ni nujno, da bodo tudi pomagale: »V primeru indikacije se lahko za prvih nekaj dni predpiše najnižji še učinkoviti odmerek, vendar je treba upoštevati, da lahko tablete povzročijo različne neželene učinke.«

Če se boste odpravili v kakšne bolj oddaljene kraje, kjer denimo higiena ni na tako visoki ravni kot pri nas, se je dobro zaščititi s cepljenjem. In sicer proti hepatitisu A in B, trebušnemu tifusu, rumeni mrzlici, meningokoknemu meningitisu, otroški paralizi, steklini in gripi. Dobro je preveriti tudi cepilni status proti ošpicam in tetanusu in po potrebi opraviti manjkajoča cepljenja. Med potovanjem ne pozabite na pitje zadostne količine vode, in sicer minimalno dva litra na dan, pri dvigu zunanje temperature za 10 stopinj Celzija pa še dodatni liter.