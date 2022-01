Le redki vidijo pando: optična iluzija razkriva, ali ste nadpovprečno inteligentni

Z optičnimi iluzijami lahko preizkušamo različne veščine, v večini primerov je to osredotočenost, ta dotična iluzija pa naj bi razkrila, ali spadamo med nadpovprečno inteligentne ljudi.

Črno-bela fotografija vas verjetno najprej asociira na nekakšne puščice, poševnice in podobno, zadaj pa se skriva nekaj povsem drugega. Namreč, ko jo dobro pogledate, lahko vidite pando. Vam jo je uspelo opaziti? Nekateri jo opazijo takoj, drugi pa se morajo potruditi. In če spadate med prve, čestitamo, po mnenju strokovnjakov naj bi bili nadpovprečno inteligentni. Glede na raziskavo, objavljeno v reviji Current Biology, se bodo namreč ljudje z višjim inteligenčnim količnikom lažje in hitreje osredotočili na na videz nepomembne podrobnosti in informacije, ki jih bodo drugi prezrli.