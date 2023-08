Le odstotek ljudi na svetu ima ta neverjetni dar: rešite nalogo in preverite, ali ste posebni

Naloga pred vami bo pokazala, ali imate fotografski spomin ali ne, zato pozorno poglejte sliko, saj boste morali natančno odgovoriti na eno vprašanje. Za ogled slike si vzemite natanko deset sekund, nato pa odgovorite na vprašanje: Kakšne barve je odeja na postelji? Pa brez goljufanja!

Kaj je fotografski spomin in zakaj je tako poseben?

Številni znani posamezniki so verjeli, da imajo fotografski spomin, nekateri med njimi so Mozart, Claude Monet, Nikola Tesla. Kaj ta pravzaprav predstavlja?

Fotografski ali ejdetski spomin (kar je natančnejši izraz) običajno definiramo kot sposobnost posameznika, da si zapomni slike, zvoke ali različne stvari z izjemno natančnostjo in v veliki količini. Beseda ejdetika pomeni »nekaj, kar se nanaša na izjemno podroben in jasen spomin vizualnih prizorov in podob«.

Gre torej za sposobnost posameznika, da na primer preučuje sliko 30 sekund in obdrži skoraj popolni spomin na to sliko, čeprav jo je gledal zelo kratek čas in je zdaj nima več pred sabo. Vidi jo tako jasno in v takšnih podrobnostih, kot da bi bila še vedno tam.

Podobno kot pri drugih vrstah spomina lahko na moč priklica vpliva več dejavnikov, kot so trajanje in pogostost izpostavljenosti dražljaju, zavestno opazovanje, pomembnost tistega, kar si zapomni oseba, itd. To je torej v nasprotju s splošno napačno, a priljubljeno razlago tega izraza, ki predvideva nenehno in popolno spominjanje vseh dogodkov.

Ima ga le majhen odstotek ljudi

Dolgo je veljalo, da ima tako izjemno sposobnost pomnjenja vizualnih podatkov zelo majhno število ljudi. Portal Play Buzz, ki je pripravil nalogo s sliko Bedroom in Arles (Soba v Arlesu) Van Gogha, zato ugotavlja, da ga pravilno reši le odstotek.