Kutina je ena najbolj zdravilnih rastlin na svetu, to so njeni učinki

Plodovi kutine po videzu spominjajo na jabolka ali hruške, vendar pa so precej bolj aromatični od njiju. Nekateri pravijo, da dišijo po ananasu, drugi, da po jabolku, tretji pa, da spominjajo na vonj limone. Dejansko njen vonj predstavlja preplet vsega naštetega. Latinsko ime za kutino je Cydónia oblónga. Gre za samooplodno drevesno vrsto, ki v višino zraste med pet in sedem metrov. Drevo ima gosto in široko krošnjo, listi pa so temno zeleni in v dolžino merijo do 10 centimetrov. Prepoznamo jih po nekoliko nazobčenem robu. Kutina sicer velja za precej zdravo drevesno vrsto, ki je ne napada veliko bolezni in škodljivcev.

