Krompir za lepe in negovane pazduhe

Koža pod pazduhami včasih potrebuje malo posebne pozornosti. Le tako ostane lepa in negovana. Zlasti poleti se med drugim rado zgodi, da ne glede na skrb zanjo potemni in vas zato spravlja v zadrego, ki pa je premagljiva na povsem preprost način. Pomaga priljubljeno živilo In sicer je naravni zaveznik lepih in svetlih pazduh krompir, ki kožo na njih na naraven način pobeli. Vse, kar morate v ta namen storiti, je, da na pazduhe položiti rezine krompirja in jih tam pustiti pol ure. V njih prisoten encim katalaza polt pobeli, vendar je ne razdraži.



Postopek ponavljajte vsak dan in kmalu boste opazili rezultate. Če si ne morete vsak dan vzeti pol ure časa, s krompirjem večkrat na dan preprosto natrite pazduhe.

