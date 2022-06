Kričanje ogroža zdravje: večja je nevarnost kapi in infarkta

Vsak se občasno razjezi, z jezo ni nič narobe, je normalno, zdravo čustvo, ni slaba, celo koristi nam, saj z njeno pomočjo prepoznamo težave ali stvari, ki nas prizadenejo, lahko nas motivira k spremembi, nam da moč, energijo, da nekaj naredimo, poskrbimo zase, postavimo mejo. Težava postane, ko ni nadzorovana, ko škodi nam in ljudem okoli nas. Kako ravnati v tem primeru, kako se nadzorovati? Ste opazili, da vsakič, ko dvignete glas, ko se besno prepirate, utrip srca naraste?

Jeza postane težava, ko ni nadzorovana, ko škodi nam in ljudem okoli nas. FOTO: Niserin/Getty Images

To pomeni, da se dviga tudi krvni tlak, videti smo vznemirjeni, rdečih lic, z nabreklimi žilami, hitreje dihamo. Včasih dlani in stopala postanejo hladnejši. Bes slabo vpliva na imunski sistem: že spomin na strašni prepir ga lahko oslabi za do šest ur! To zlasti velja za sicer mirne ljudi. Posamezniki, ki se pogosteje jezijo, pogosteje obolevajo, saj njihov imunski sistem slabi. To v kombinaciji s povečano tesnobo celotnemu zdravju prinaša veliko tveganje.

Ko smo jezni, stres preplavi naše telo, tudi možgane, kdor ne more krotiti jeze, lahko trpi za glavoboli, tesnobo, nespečnostjo, tudi težavami s prebavo in kožo, jezni so v večji nevarnosti možganske ali srčne kapi. Tudi na spomin vpliva jeza, seveda ne v pozitivnem smislu.

Ste med tistimi, ki jezni kričijo? Kričanje ni slabo le za kričača, pač pa tudi tiste, na katere kričimo. Neka raziskava je pokazala, da so starši, ki so precej kričali na svoje 13-letne otroke, v letu, ki je sledilo, opazili slabše vedenje. Raziskovalci pravijo, da imajo tisti, na katere so v otroštvu precej kričali, drugačno strukturo možganov v delih, ki obdelujejo zvok in jezik, trpijo lahko tudi za kronično bolečino, zlasti v vratu in hrbtu.

Kričimo, kadar smo prepričani, da imamo prav, a nismo prepričani, da bomo slišani, pravijo strokovnjaki in še, da le redko zmagajo v razpravah tisti, ki kričijo in podcenjujejo ter zaničujejo nasprotnika. Ne izgubite nadzora nad svojimi čustvi in dejanji, ne bo vam pomagalo. Pojasnilo in vzdrževanje mirnosti sta edini način, da predstavite svoj prav in razumete nasprotnika. Kričanje lahko preprečimo. Začnimo s tem, da razmislimo, preden spregovorimo, zlasti kaj žaljivega, kar bomo pozneje obžalovali. Povejte, kaj menite, kar vas tišči, a mirno. Če ste preobremenjeni, si vzemite odmor, čas zase, v tem času pa poskušajte razmišljati racionalno, poiskati rešitve. Ne bodite zamerljivi, če boste ljudem oprostili, vas bo to rešilo ne le jeze, pač pa tudi stresa.

Namesto da izbruhnemo, ohranimo mirnost.

Poleg tega vadite tehnike sproščanja: globoko dihanje, ponavljanje besed, ki vas pomirjajo, bo ublažilo jezo, to pomaga tudi v stresnih situacijah. In če nič ne pomaga, poiščite pomoč strokovnjaka.