Kri potrebuje našo podporo

Aromatična zelišča

Kvinoja nam lahko pomaga preprečevati slabokrvnost. FOTO: Anna_shepulova/Getty Images

Vitamin B12 je pomemben pri nastajanju zdravih rdečih krvničk.

Pesa in kvinoja

Vitamin C povečuje absorpcijo železa.

Kri potrebuje hrano, redne obroke in dragocene snovi iz kakovostnih živil, tem pa moramo posebno pozornost nameniti predvsem v obdobju intenzivne rasti, med nosečnostjo, menopavzo, dojenjem, okrevanjem in v starosti ter v obdobjih, ko naš organizem potrebuje več energije za boj proti različnim okužbam.Anemija zaradi pomanjkanja železa je po svetu najpogostejša oblika slabokrvnosti, pojavi se, ko telo ne more shraniti dovolj železa, glavne sestavine, potrebne za tvorbo hemoglobina.Veliko železa je tako nekakšen sinonim za dobro kri: ta element je namreč ključnega pomena za zdravo kri, telo pa najlažje uporabi železo iz temnega mesa, jeter, perutnine in rib pa tudi jajc, špinače, brokolija, belušev, buč, mandljev, orehov, stročnic, suhega sadja, sliv, borovnic, brusnic, hrušk, banan, češenj. Naši obroki bodo še okusnejši, če jim bomo dodali posušena zelišča, ki so prav tako bogata z železom: to so timijan, peteršilj, meta, črni poper, kumina, origano, koper, bazilika, lovorov list, koriander, kurkuma, rožmarin.Skratka, kakovostnih in okusnih virov je veliko, navdali nas bodo z energijo in pomagali odpravljati utrujenost sploh v dneh, ki se zdijo neznosni zaradi preobilice dela in stresa ter negotovosti zaradi pandemije in njenih posledic. Vitamin C ni le nepogrešljiv zaveznik odpornosti, odlično gre z roko v roki tudi z železom, saj telesu pomaga, da lažje vsrka dragoceni mineral, povrhu pa je prijatelj rdečih krvnih celic: uživati moramo čim več citrusov, brokolija, špinače, brstičnega ohrovta, cvetače, bučk, paradižnika, peteršilja in paprike.Tudi vitamin B12 je pomemben pri nastajanju zdravih rdečih krvničk, najdemo pa ga v jetrih, jajcih, lososu, govedini, mleku, stročnicah, zeleni listnati zelenjavi in krompirju, ne smemo pa pozabiti niti na vitamin B2, ki prav tako pospešuje absorpcijo železa, največ pa ga dobimo z mlekom, jajci, gobami, ribami, brokolijem in listnato zelenjavo.Vitamin E varuje rdeče krvničke, zato se ne branimo sončničnih semen, artičok, špinače, mandljev, oliv, brokolija in kivija, vitamin A pa pomembno povečuje izkoristek železa v krvi, uživamo ga v mleku, jajcih, sladkem krompirju, korenju in špinači.Dobra hrana za kri je tudi kvinoja, ki so jo že v prazgodovini uporabljali za zdravljenje slabokrvnosti, saj je bogata z železom, tako tudi pšenični kalčki, ki se hvalijo tudi s cinkom, bakrom, kalijem, manganom in selenom. Ko govorimo o preprečevanju slabokrvnosti, je na rdečo peso tako rekoč nemogoče pozabiti, vsakdo ob misli na zdravo kri pomisli na okusno solato ali pa razredčen sok iz okusnega rdečega gomolja. Za ljubitelje zime pa bo še prehitro tu pomlad, ki nas bo obdarila z regratom: ta krepi organizem in spodbuja presnovo, obenem pa čisti kri.