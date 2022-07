Krepi telo, sprošča in vsebuje veliko mineralov, ki zmanjšajo bolečine

Komaj čakamo poletne počitnice, morje, slednje ni le zabava in sprostitev, pač pa lahko pozitivno vpliva na naše zdravje. Morska voda je sestavljena iz soli in drugih snovi, denimo magnezija, kalcija, natrija, silicija, joda, vitaminov in aminokislin.

Ne preseneča torej, da vpliva na mnoge procese v telesu in jih izboljšuje. Morje odpravi vse tegobe, je zapisal grški filozof Platon, grški pesnik Evripid pa, da človeku vrača zdravje. Ste pripravljeni na skok v morje in vse blagodati, ki jih prinaša?

Morje nas sprošča. FOTO: Getty Images

Začnimo z našim največjim organom, kožo. Morje jo čisti, vlaži in spodbuja obnovo celic. Tudi rane, denimo ureznine, se hitreje celijo z njegovo pomočjo, saj deluje antiseptično, na začetku sicer malo peče, a kmalu tudi to preide. Deluje protivnetno, kožo pomirja, v kombinaciji s soncem (temu se seveda ne izpostavljamo brez ustrezne zaščite) koristi na primer aknam, luskavici, pa tudi pomarančni koži, saj smo v vodi aktivni, torej plavamo, se potapljamo ...

S tem oblikujemo in krepimo mišice celotnega telesa in srčno-žilni sistem, obenem pa lahko tudi izgubimo kak kilogram. Blaži bolečine v telesu, denimo v mišicah, niti sklepi nas ne bolijo med plavanjem, saj nanje nič ne pritiska, zato izboljšujemo njihovo gibljivost. S plavanjem izboljšujemo tudi pretok krvi po telesu, spodbujamo metabolizem, ki pomaga izločati višek tekočine iz telesa, s tem pa tudi strupe.

Morska voda blaži simptome bolezni, kot sta prehlad, bronhitis. Ljudem, ki pogosto bolehajo za boleznimi dihalnih poti, zdravniki priporočajo obisk morskih krajev (ali pa solne sobe). Vdihavanje morske vode namreč blagodejno vpliva na dihalne poti, izboljšuje oskrbo srca in pljuč s kisikom ter povečuje pljučno zmogljivost, čisti sinuse in preprečuje kopičenje sluzi. Če želite zajeti vse blagodati morske vode (v kombinaciji z aromatičnim vonjem borovcev), dihajte s polnimi pljuči.

Morska voda vsebuje veliko mineralov, ki pripomorejo k zmanjšanju vnetja in bolečin.

Morje, šumenje valov odpravljata stres, ne čudi torej, da je zvok valovanja eden najpogostejših posnetkov, namenjenih sproščanju in meditaciji. Modra barva deluje na nas pozitivno, nas umirja in sprošča, popravlja razpoloženje. In spanec, saj sprošča napetost in blaži simptome anksioznosti. Modrina morja je tudi balzam za oči, zlasti utrujene, saj jih sprošča.

Nikakor ne moremo mimo imunskega sistema, močnejši ko je, bolje se bo organizem boril proti različnim virusom, bakterijam. Po plavanju v morju se število rdečih krvničk poveča za med pet in 20 odstotkov, še za več pa število belih krvničk.

Morje nas napolni z energijo.

Ne nazadnje nam kopanje v morju da energijo, aktivira njeno kroženje po telesu, izboljšuje našo učinkovitost.