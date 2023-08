Lubenica krepi libido in srce, privoščite si jo čim večkrat

Poleti prija lubenica. Primerno ohlajena nas bo odžejala in obenem potešila željo po sladkem. Ter nas osvežila.

Vsebuje veliko vode, okoli 92 odstotkov, obenem je sočna in hrustljava. Vsebuje veliko hranil, ki varujejo srce, kot je denimo vitamin C, pa tudi likopen, ki ji daje značilno barvo (največ ga je v sredici, manj pa proti robu, skorji) in pomaga preprečevati bolezni srca in ožilja. Vsebuje še vitamine skupine B, magnezij in kalij, minerala, ki pomagata uravnotežiti krvni tlak. V lubenici so tudi vlaknine, ki skrbijo za zdravo prebavo in pomagajo nižati raven slabega holesterola.

Je idealna za vse, ki pazijo na težo, saj vsebuje malo kalorij. FOTO: Pilipphoto, Getty Images

Vsebuje antioksidante (likopen, vitamin C (askorbinska kislina), vitamin A (retinol) ter beta karoten) in ima zato pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni ožilja, astme, artritisa, ateroskleroze, diabetesa ter čedalje bolj pogostih rakavih obolenj, so zapisali strokovnjaki Inštituta za nutricionistiko na spletni strani prehrana.si: »Antioksidanti spadajo med najbolj učinkovite odstranjevalce prostih radikalov. To so snovi, ki oksidirajo holesterol, produkti oksidacije pa se nalagajo na stenah krvnih žil ter čez čas povzročijo zamašitev krvnih žil, to je aterosklerozo, infarkt ali možgansko kap. Poleg tega pospešujejo vnetne procese pri astmi in artritisu ter spodbujajo nastanek rakastih celic. Antioksidanti reagirajo s prostimi radikali, jih uničujejo ter tako preprečujejo njihovo delovanje in vse prej naštete bolezni.«

Največ likopena je v sredici, manj pa proti robu.

Manj znano je

Poleg tega je lubenica še diuretik, spodbuja delovanje ledvic ter posledično izločanje strupov iz telesa. Koristijo tudi drobne črne pečke, ki jih pljuvamo proč: azijska medicina jih priporoča za čiščenje ledvic.

Je idealna za vse, ki pazijo na težo, saj vsebuje malo kalorij. A kupimo zares zrelo, saj ima taka ne le najboljši okus, pač pa tudi največ hranil. Pozor: ker ima visok glikemični indeks, lahko povzroči nagli skok ravni sladkorja v krvi, zato naj bodo še posebej pozorni diabetiki.

Manj znano je, da njeno uživanje koristi libidu: vsebuje fitokemikalijo citrulin, ki sprošča krvne žile; v telesu se spremeni v arginin, aminokislino, ki koristi ožilju. Privoščite si torej lubenico in naravno in sladko izboljšajte spolno življenje.

Nova raziskava je pokazala, da lahko redno uživanje izboljša absorbcijo hranil pri otrocih in odraslih. Splošna kakovost prehrane je bila boljša pri tistih, ki so jedli lubenico (v primerjavi s tistimi, ki je niso). Imeli so večji vnos vlaknin, magnezija, kalija, vitaminov C in A, pa tudi likopena in drugih karotenoidov ter manjši vnos dodanih sladkorjev in nasičenih maščobnih kislin.