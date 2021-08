Krčne žile ne marajo sonca

Na posvet k zdravniku je treba vedno, ko se začnejo težave. FOTO: Azat_ajphotos/Getty Images

Pogostejše pri ženskah

90

odstotkov žensk ima pajkaste ali metličaste vene.

Kdaj obiskati zdravnika

Težave z ožiljem se lahko še poslabšajo, ko nastopijo višje temperature.

Poletje je čas, ko imajo ljudje, ki bolehajo za katero od bolezni, ki prizadenejo srčno-žilni sistem, težave, povezane z venskim sistemom spodnjih udov. Te se kažejo kot otekanje goleni, občutek teže v nogah, utrujene in pekoče noge.Včasih pride tudi do razširitve povrhnjih ven in pojava razširjenih kapilar ob gležnjih, tudi na stegnih. To je znak, da se je v venskem sistemu spodnjih udov dvignil tlak venske krvi in pojavil tudi zastoj venske krvi, kar povzroči vse te neprijetne občutke, pravi prim. mag., dr. med., specialist kirurg in ustanovitelj centra za žilno kirurgijo Avelana z Otočca. Dodaja, da so zapleti lahko še hujši, če se zaradi razširitve ven pretok v njih upočasni, hkrati pa se kri zaradi delovanja toplote in izgube tekočine s potenjem tudi zgosti. To lahko povzroči nastanek strdka v povrhnjih venah.Pri ljudeh, ki imajo krčne žile, se težave kažejo kot občutek napetosti in teže v predelu goleni, noge so nemirne in otečejo. Pojavljajo se bolečina in krči, onemogočena je hitra in poskočna hoja. Krčne žile, ki so pogostejše pri ženskah, so neprijetne tudi zaradi videza, pove primarij Šikovec. »Najprej se pojavijo drobne, kot pajkova mreža razpredene, razširjene kožne vene, ki so včasih rdečkasto, včasih pa modrikasto obarvane. Imenujemo jih pajkaste ali metličaste vene. Ima jih okoli 90 odstotkov žensk. Nekoliko večje in tudi redkejše so tako imenovane mrežaste vene. Tudi te so tik pod površino kože in so videti kot modra razpredena ribiška mreža.«Prave krčne žile, ki se bočijo nad kožo, se pojavljajo pri približno tretjini žensk in pri četrtini moških. So tudi edina resna težava, pojasni sogovornik. V njih lahko nastanejo krvni strdki, kar povzroči tudi vnetje. Govorimo o trombozi in vnetju – tromboflebitisu. Če je takšna na otip čvrsta in boleča s trombom izpolnjena vena dolga do pet centimetrov, je majhna verjetnost za zaplete, pojasni primarij Šikovec in doda, da si pri tovrstni težavi lahko pomagamo sami. »Celotno golen, od prstov do kolena ali stegna, če je strdek višje, je treba poviti z elastičnim povojem. Boleči del vene lahko zaščitite z razprto vato, tako da povoj ne pritiska nanjo. Nato pa je treba veliko hoditi. Po potrebi lahko vzamete tudi kakšno sredstvo proti bolečini. Treba je piti veliko brezalkoholnih pijač, alkohol zaradi povečanega izločanja seča povzroča zgostitev krvi.«Če je strdek v povrhnji veni daljši od pet centimetrov ali je blizu dimelj, pa sta potrebna pregled pri zdravniku in običajno zdravljenje s sredstvi proti strjevanju krvi.Na posvet k zdravniku je treba vedno, ko se začnejo težave z venami, naj bodo le estetske narave ali resnejše. Ko se začnejo pojavljati t. i. metličaste vene ali težave zaradi bolečine, vnetja ali krvavitev pri velikih varicah, je obisk priporočljiv. Nujno pa je treba obiskati zdravnika, ko se pojavijo težave, kot so hitra utrujenost nog, težke noge, bolečina, otekanje goleni (zlasti če je razlika med desno in levo nogo), povrhnje vnetje ven – tromboflebitis, krvavitev iz varic, obarvanost kože na goleni, stanjšanje in zatrdelost kože na goleni, bela boleča koža in venska razjeda, svetuje prim. mag. Andrej Šikovec, dr. med.