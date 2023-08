Krčne žile je mogoče preprečevati ali jih vsaj zamejiti

Krčne žile so lahko zgolj kozmetična nadloga, lahko pa povzročajo tudi bolečino in prinašajo tveganje za resne težave, zato jih ne gre zanemarjati. Na pojav krčnih žil vplivajo številni dejavniki, z ustreznim ravnanjem pa je mogoče ublažiti tegobo in preprečevati zaplete.

Za težave so krive šibke ali poškodovane zaklopke v venah, ki vračajo kri nazaj v srce, za kar pa morajo žile v nogah delovati proti gravitaciji. Pri tem se zaklopke odprejo, ko kri teče proti srcu, nato pa se zaprejo, da preprečijo povratni tok krvi nazaj proti nogam. A če so šibke ali poškodovane, se lahko kri steka nazaj v noge in zbira v venah, zaradi česar se te raztegnejo ali zvijejo. V ozadju težav je lahko, kot rečeno, mnogo dejavnikov, v ospredju pa so starost, ki povzroča obrabo zaklopk, spol, saj so krčne žile pri ženskah zaradi hormonskih sprememb pogostejše, nosečnost, med katero se občutno poveča volumen krvi, družinska anamneza, sedeč življenjski slog ali pa delo pretežno na nogah in debelost, pri kateri se zaradi teže poveča pritisk na žile. Simptomi so različni, pri nekaterih pa se lahko pojavijo tudi spremenjena barva kože, rane na nogah, otekanje in izpuščaji ter občutek težkih nog in moten spanec, pri zapletih pa so neredki razjede, krvavitve in krvni strdki, zato ne omahujmo z obiskom pri zdravniku!

Če so zaklopke poškodovane, se lahko kri steka nazaj v noge in zbira v venah.

Dobra novica pa je vsekakor to, da je krčne žile mogoče preprečevati ali jih vsaj zamejiti, če se že pojavijo. Pretežno sedeče delo redno prekinjajmo s sprehodom ali kratko telovadbo, tudi pri stoječem delu si privoščimo predah in noge vsake toliko dvignemo na višino, da kri steče nazaj proti srcu. Redno telovadimo, saj so mišice naše zaveznice in nase prevzemajo dragoceno breme. Ohranjajmo primerno telesno težo, ob prvih težavah pa se posvetujemo glede uporabe kompresijskih nogavic, ki so zelo preprost, a nadvse učinkovit ukrep.