Kralj med moškimi hormoni: če ga je preveč, povzroči izpadanje las

Glavni moški spolni hormon je testosteron. Nastaja v t. i. leydigovih celicah v modih. Proizvodnjo in izločanje hormona v kri nadzirajo centri v možganih. V krvi je v različnih oblikah: 98 odstotkov testosterona je vezanega na beljakovine in ga imenujemo vezani testosteron. Tak je najmanj aktiven. Nekaj pa ga kroži v prosti, nevezani obliki, ki je hormonsko najdejavnejša.

Pomembno vlogo ima tudi pri razvoju mišic. FOTO: Dragonimages/Getty Images

»Učinek testosterona je lahko opazen neposredno na tarčnih organih, prek receptorjev za testosteron, lahko pa je pretvorjen v dva aktivna metabolita,« pravi prof. dr. Pierre-Marc Bouloux, endokrinolog iz Londona. Glavni moški hormon vpliva na razvoj primarnih in sekundarnih spolnih znakov. Kot še pravi strokovnjak iz Anglije, so pri zdravem moškem penis, mošnja in testisi po 20. letu osemkrat večji kot ob rojstvu, testosteron pa je nekakšno pogonsko sredstvo za spermatogenezo, libido, plodnost in potenco. Vpliva tudi na razpored dlak na sramnem predelu, licih in prsih, pri nekaterih moških upočasnjuje rast las, kar je posledica genskih dejavnikov in veliko androgenih hormonov, na glas vpliva s povečanjem grla in povzroča bolj grobo kožo.

Pomembno vlogo ima tudi pri izdelovanju beljakovin v telesu in razvoju mišic; po puberteti se pri moškem za 50 odstotkov poveča mišična masa. Vpliva tudi na rast in razvoj kosti. Te se debelijo, v njih pa se nalaga veliko kalcijevih soli. Pri otrocih se zaradi androgenov pospeši rast telesa.

Ko ga primanjkuje

Moški s starostjo doživljajo spremembe v ravni hormonov. Idealno bi bilo, da bi bili hormoni, tudi testosteron, v telesu vedno v ravnovesju, vendar zaradi vse hitrejšega tempa življenja, slabega prehranjevanja, stresa in onesnaženosti okolja ni tako.

Andropavza Ko se začne koncentracija testosterona zmanjševati, se pojavi andropavza oziroma moška mena in je nasprotni proces od pubertete. Raven testosterona začne upadati že po končani puberteti. Koncentracija serumskega testosterona začne upadati že pri 30. letu, in to za odstotek na leto. Po 40. letu se vsako leto zmanjša za 1,6 odstotka, pravijo pri Evropskem združenju za spolno medicino. Začetni znaki andropavze se pri moških pojavijo po 40. oziroma 45. letu, močneje izraženi pa postanejo po 50.

Na pomanjkanje testosterona kažejo določeni znaki. To opazimo po bledem obrazu z zmanjšanim mišičnim tonusom. Pojavljajo se gube pri ustih in očeh, suhe oči, vzdolžne črte na nohtih. Pogosti znaki so tudi povečana zamaščenost ali debelost, manjša mišična masa, kurje prsi, celulit. Zmanjšana je tudi fizična moč telesa, težje je dvigovati bremena. Mnogo hitreje se pojavi utrujenost, ki prerašča v splošno oslabelost, lahko se pojavljajo bolečine v mišicah in sklepih.

Če ga je preveč, pri moških povzroči izpadanje las, agresivno vedenje in razburjenost.

Prenizke ravni hormona testosterona v telesu vplivajo tudi na psihično počutje človeka. Slabše počutje se kaže kot pomanjkanje volje, zmanjšana je psihična stabilnost, apatičnost, pesimizem, depresivnost, tesnoba, razdražljivost, pretirana čustvenost, oslabela samozavest, zaskrbljenost, manjša družabnost, izguba interesa, slaba koncentracija, slab spomin pa tudi slabši spanec.

Pri pomanjkanju testosterona v telesu se zmanjša tudi želja po spolnosti, motena je erekcija in lahko se pojavi motnja, ki jo imenujemo erektilna disfunkcija, zmanjšan je volumen mod in semena, izliv semena je slaboten, doživljanje orgazma je težje.

Prenizke ravni hormona testosterona v telesu vplivajo tudi na slabše počutje, ki se kaže kot pomanjkanje volje, apatičnost. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Seveda pa je lahko testosterona v telesu tudi preveč. V tem primeru bo to pri moških povzročilo izpadanje las, agresivno vedenje in razburjenost.