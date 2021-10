Kožo pripravite na hladnejše dni

Tu je jesen, ki se bo počasi prevesila v zimo. V hladnih dneh koža potrebuje drugačno nego. Poglejte, kako jo počasi pripraviti na čas, ko bo večkrat izpostavljena mrazu zunaj ter suhemu in vročemu zraku v zavetju štirih sten. Privoščite ji luščilo Da bi koži zagotovili nemoteno dihanje in popolno obnovo, ji enkrat na teden nudite nežno luščilo, ki bo z njene površine odstranilo vso nečistočo in odmrle celice. Jeseni in pozimi je to potrebno, saj se pod vplivom mraza, vetra in vročega zraka v stanovanju hitreje masti in na njej se lažje nabira umazanija. Kožo nahranite s primerno kremo Hladno vreme na koži pušča neljube posledice v obliki luščenja in rdečih madežev, zato jeseni in zlasti pozimi potrebuje več vlage ter hranljivih snovi, vse to pa ji zagotavlja primerna hranljiva krema. Bodite pozorni na področje okoli oči Koža okoli oči je zelo občutljiva in dovzetna za zunanje vplive. Da ti ne bi bili preveč usodni, jo negujte s kremo s hialuronsko kislino. Ne pozabite na ustnice Zlasti ustnice se jeseni in pozimi hitro izsušijo ter razpokajo. To preprečite z rednim luščilom in vsakodnevno nego s hranljivim balzamom iz naravnih sestavin.

