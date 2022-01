Kožo moramo vlažiti

Na zdravje kože vplivajo motnje v telesu in zunanji dejavniki. Je prva pregrada, ki nas ščiti pred negativnimi zunanjimi dejavniki, pred škodo zaradi okužbe, temperaturnih razlik, onesnaženja in telesnih poškodbo.

Roke pogosteje mažemo, zunaj nosimo rokavice. FOTO: Cunaplus_m.faba/Getty Images

Pozimi se zaradi številnih zunanjih dejavnikov in pretirane uporabe detergentov in mil lahko poveča prehodnost kože za snovi iz okolice, obenem se poveča izhlapevanje vode skozi okvarjen zaščitni plašč, zlasti na obrazu in rokah. Izsuši se in poveča se možnost okužb z mikroorganizmi. Izsušuje jo tudi bolj suho okolje v notranjih prostorih. Poleg vetra in mraza so najpogostejši vzroki pomanjkanje vitamina D ali A, prepogosto kopanje, predolgo namakanje, zlasti v vroči vodi.

Dermatologi pozimi svetujejo posebno skrb za kožo. Pomembno je, da jo zaščitimo pred izsušitvijo, jo dovolj vlažimo, hkrati pa ji nudimo podporo tudi od znotraj: pomembna sta vnos zadostnih količin vode in zeliščnih čajev ter zdravo prehranjevanje z obilo sadja in zelenjave, ki vsebujejo vlaknine, vitamine in minerale in pomagajo ohranjati kožo prožno in vlažno. Jemo živila, bogata z esencialnimi maščobnimi kislinami, tista, ki vsebujejo vitamin C, ki ima velik pomen pri tvorbi kolagena, zato ga dodajamo, če nam ga primanjkuje, ter živila, bogata z vitaminom E in cinkom.

Koristno bo, če bomo uporabljali tako mastne kot vlažilne kreme ter losjone, naj ne vsebujejo dišav in konzervansov, vsebujejo pa naj dovolj maščob, priporočljivi so petrolat, lanolin, rastlinska in živalska olja. Ko gremo na mraz, obraz in tudi ustnice zaščitimo z mastno kremo, ne pozabimo na roke, namažimo jih z zaščitno kremo ali mazilom ter nosimo rokavice, ki bodo še dodatno zaščitile. Tudi pozimi, predvsem ko je sončno, na obraz in ustnice nanesemo (mastno) kremo z zaščitnim faktorjem​ SPF.

Preden gremo ven, zaščitimo najbolj izpostavljene dele kože, to so obraz in roke.

Pozimi ni priporočljivo, da se prhamo s prevročo vodo, saj ta kožo še dodatno izsušuje, prav tako se izogibajmo prepogostemu umivanju s premočnimi čistilnimi sredstvi. Po prhanju telo namažemo s kremo ali losjonom, še pogosteje nanašamo kremo na roke. Dermatologi svetujejo, da se izogibamo negovalnim izdelkom z alkoholom, saj ti še dodatno izsušujejo kožo.