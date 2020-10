Kozmetika ni za v kopalnico

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Po uporabi jo vedno dobro zapremo. FOTO: Wako Megumi/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Kremo vedno nanesemo z umitimi rokami. FOTO: Byryo/Getty Images

Izdelke zaščitimo pred neposredno sončno svetlobo in viri toplote in jih hranimo v hladnem in suhem prostoru.

Vsak kozmetični izdelek ima rok uporabe, v okviru katerega ohranja namembnost in ne škodi zdravju. Veste, kje je najbolje hraniti kremo za obraz, senčila, pudre, šminke in kako pravilno ravnati z njimi? Za zagotavljanje njihove optimalne trajnosti jih hranimo v suhem in hladnem prostoru, zaščitene pred neposredno sončno svetlobo ter tesno zaprte, saj le tako vanje ne morejo vdreti zrak, umazanija, tudi bakterije, ki jim krajšajo rok trajanja. Preden prste potopite v kremo ali si na dlan stisnete puder, si umijte roke, z milom in toplo vodo.Ličila, kreme in parfumi ne marajo vročine, zato jih nikakor ne hranimo v bližini radiatorjev in drugih virov toplote. Večina nas kozmetiko hrani v kopalnici, v omarah, predalih ali na odprtih poličkah, a to ni najboljša izbira, saj sta v kopalnici pogosti visoka vlaga in temperatura, slednja pa lahko uniči konzervanse v kozmetičnih izdelkih, zaradi česar je njihova življenjska doba lahko krajša od roka, navedenega na embalaži. Idealna temperatura za hranjenje kozmetičnih izdelkov je okoli 20 stopinj Celzija.Nekateri zahtevajo posebne načine hranjenja, na primer v hladilniku, v katerem bodo zdržali dlje, to je še posebno pomembno poleti, tudi sicer je v kopalnici, kjer navadno hranimo kreme in druge kozmetične izdelke, pogosto precej toplo in vlažno. A paziti je treba, da je v hladilniku vse dobro zaprto, tako hrana kot kozmetika, da se prva ne bi navzela vonja druge in nasprotno.Vam je ostalo nekaj najljubšega bronzerja in kreme? Zmešajte ju in dobili boste lepo podlago, ki bo na obrazu ustvarila blagi lesk. Podobno lahko zmešate ostanek najljubše šminke z balzamom za ustnice in ga obarvate.Če uporabljate podobne odtenke, na primer senčila za veke, jih boste laže kombinirali, tudi zmešate jih lahko in napravite nov odtenek, povsem po svojem okusu. Se vam je kompaktno senčilo ali puder razletelo? Dodajte kapljico alkohola in izdelek pritisnite v originalno embalažo. Ko se posuši, bo spet kompakten.Sicer pa kvarjenje hitro opazimo: spremenijo se lahko barva, vonj, tudi videz in struktura. V tem primeru izdelka ne uporabljamo in ga zavržemo, prav tako zavržemo tiste, ki jim je potekel rok uporabe. Mimogrede: večina kozmetike ne spada med navadne gospodinjske odpadke, ampak med nevarne.