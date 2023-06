Koža vam bo hvaležna, doma bodite vedno nenaličene

Ne glede na to, v katerem delu sveta živimo, onesnažen zrak do neke mere predstavlja tveganje za zdravje, onesnaževalci v njem pa vplivajo tudi na videz kože. Čas izolacije lahko izkoristimo tudi za nego kože, vsaj za nekaj dni se poslovimo od ličil, da si bo koža odpočila.



Čeprav smo v stanovanju in gremo ven le v nujnih primerih, bi morali uporabljati kremo z zaščitnim faktorjem, gube, zaradi katerih dame najbolj tarnajo, se namreč pojavljajo tudi zaradi izpostavljenosti soncu, ni krivo samo staranje. Če delate od doma v bližini okna, ste prav tako izpostavljeni soncu. Torej: kremo z zaščitnim faktorjem (strokovnjaki svetujejo vsaj faktor 30) uporabljamo vsak dan.

Redno čistite mobilnik



Zdaj že dobro vemo, da nikoli ne gremo v posteljo naličeni in napudrani, kožo na obrazu moramo vsak večer dobro očistiti. A prekomerno čiščenje lahko s kože spere naravna olja, zaradi česar ta postane suha, občutljiva. Uporabljajte nežno čistilno sredstvo, najbolje tisto, ki ustreza vašemu tipu kože, obraz si umijte z mlačno vodo. Občasno je dobro narediti piling, da odstrani odmrle celice, a nikakor ne gre z njim pretiravati, saj lahko poškoduje bariero na koži in tako omogoči vstop bakterij. Enkrat na deset dni bo dovolj.



Za nastanek gub je krivo tudi izpostavljanje soncu.

Poleg tega se čim manj dotikajte obraza in redno čistite mobilnik, ki ga verjetno v teh časih uporabljate še pogosteje kot sicer.