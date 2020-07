Koža poleti obožuje maske

Posebna zaščita, dodatna nega

Pred soncem se najbolje zavarujemo z zadrževanjem v senci, z dolgimi in lahkimi oblačili, klobukom in sredstvom z ustreznim zaščitnim faktorjem.

FOTO: Guliver/getty images

Paradižnikova maska

Obožujemo ga v solatah, a zanj bo hvaležna tudi koža. Ima izvrsten hladilni učinek, vsebuje veliko vitamina C in drugih antioksidantov, spodbuja čiščenje in pomaga odpravljati akne ter odvečne maščobe. Potrebujemo dva večja paradižnika, stisnemo ju v sok, dodamo nekaj kapljic kokosovega soka ter žličko sladkorja in preprosto nanesemo na obraz, vrat in dekolte. Po desetih ali petnajstih minutah speremo z mlačno vodo, kožo namažemo z nežnim tonikom ali lahko kremo.

FOTO: Guliver/getty images

Jagodna maska

Jagode vsebujejo pomembne kisline, ki preprečujejo čezmerno izločanje maščob in pomagajo odstranjevati akne. Pest jagod spasiramo in jih pokapljamo z limonovim sokom ter dodamo nekaj kapljic oljčnega ali mandljevega olja. Nanesemo na obraz, vrat in dekolte ter speremo po desetih minutah, kožo premažemo z nežnim tonikom ali lahko kremo.

FOTO: Guliver/getty images

Kumarična maska

Seveda je najenostavneje in zelo učinkovito kumare narezati in jih položiti na obraz za nekaj minut, lahko pa si pripravimo masko iz kumar in mete, ki v tandemu odlično uravnavata delovanje lojnic in vzpostavljata normalno ravnovesje pH. Polovico večje kumare pretlačimo ali zmiksamo in dodamo pest svežih metinih listov. Skupaj še enkrat dobro zmiksamo in nanesemo na obraz, po dvajsetih minutah speremo z mlačno vodo. Kožo namažemo z nežnim tonikom ali lahko kremo.

FOTO: Guliver/getty images

Marelična maska

Marelice so polne mineralov, kot so kalcij, fosfor in železo, ne manjka jim niti vitamina C in karotena. Dve marelici olupimo, razkoščičimo ter pretlačimo z vilicami. Dodamo žlico cvetličnega medu in zmešamo. Nanesemo na obraz, vrat in dekolte ter po dvajsetih minutah speremo z mlačno vodo. Kožo namažemo z nežnim tonikom ali lahko kremo.

Kljub muhastemu vremenu se škodljivim vremenskim vplivom, ki jih prinaša poletje, ne bomo mogli izogniti. Vročina nas doleti slej ko prej, tako tudi potenje pa veter, morska sol, da o nevarnih UV-žarkih niti ne govorimo. Koža bo v prihodnjih tednih in mesecih nedvomno potrebovala več naše pozornosti in nege: tako preventive, predvsem zaščite pred sevanjem, kot tudi razvajanje po napornem dnevu, s katerim jo bomo nahranili in pripravili na nove izzive.Začnimo z osnovami: sonce je nevarno za vsak tip kože, pred njim se najbolje zavarujemo z zadrževanjem v senci, sicer pa z dolgimi in lahkimi oblačili, klobukom s širokimi krajci in sredstvom z ustreznim zaščitnim faktorjem, najmanj 30. Ne pozabite, izpostavljanje sončnim žarkom ni le nevarno, ampak spodbuja tudi staranje, koži jemlje prožnost, tanjša njeno strukturo, povzroča lise in pege. Koža se v vročih dneh hitreje izsuši, žleze lojnice pa se na pomanjkanje vlage odzovejo s pretiranim izločanjem in koža je tako bolj mastna. Pri tem nam grozijo še akne, skratka, tegob si lahko ob neprevidnem ravnanju nakopljemo veliko. Obraz naj bo zato vedno dovolj vlažen, za kar poskrbijo ustrezne kreme in balzami med jutranjo in večerno nego, ne pozabite niti na zaščito ustnic. Vse bolj priljubljena so razpršila za obraz, ki jih lahko priročno spravimo v torbico, če ne gre drugače, pa se med vročim popoldnevom na plaži večkrat oprhamo s sladko vodo ali vsaj oplaknemo obraz. Tako bo koža zadihala, organizem pa si bo malce opomogel od visokih temperatur.Ne pozabimo, poletje je čas, ko pokažemo največ kože in tudi naravne lepote, zato ne pretiravajmo z ličili. Ali jih kar opustimo. Tako se bomo ne le izognili zadregi, ki jo povzročijo temne sledi maskare ali puder, ko se vdaja potu in odstopa od podlage, temveč bomo koži pomagali do učinkovitejšega uravnavanja toplote: debeli sloji ličil namreč obremenjujejo kožo in ji mašijo pore. Če se ličenju ne morete povsem odpovedati, uporabljajte vodoodporne izdelke z UV-zaščito, in to v karseda tankem sloju.Dolgi in vroči dnevi seveda vabijo k osvežitvi, te pa se nadvse veseli tudi vaša koža, predvsem na obrazu. Ker je v poletnih mesecih izpostavljena številnim neprizanesljivim dejavnikom, ji privoščimo večerno razvajanje s hranljivo in vlažilno masko, ki ji bo povrnila zdrav lesk. Po masko ni treba v kozmetično trgovino ali k strokovnjaku, izdelamo si jo lahko sami, in to s sestavinami, ki jih je poleti doma na pretek. Sočni plodovi, ki jih uživamo vsak dan in s tem telesu zagotovimo vlaknine, vodo in dragocene vitamine, bodo razveselili tudi kožo in ji povrnili vse tisto, kar je čez dan izgubila. Pri domačih maskah je dovoljena popolna improvizacija, sadeže načeloma pretlačimo ali zmiksamo, jim dodamo kakšno kapljico olja ali limonovega soka, žlico medu, žličko sladkorja, nanesemo na obraz in po petnajstih minutah speremo z mlačno vodo. Nekaj predlogov je v okvirčkih, zagotovo pa bo lahko recepture vsakdo še izboljšal in jih prilagodil svojemu okusu.