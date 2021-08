Korona vpliva tudi na erekcijo

Po covidu slabša spolnost?

Cepljenje je najboljša zaščita proti virusu. FOTO: Leon Vidic

Razširjenost erektilne disfunkcije je občutno višja pri moških, pozitivnih na covid-19.

Cepljenje, cepljenje, cepljenje. Na to glavno orožje proti najbolj zloglasnemu virusu tega desetletja, novemu koronavirusu oziroma bolezni covidu-19, že več kot pol leta opozarjajo tako slovenski kot tuji strokovnjaki. Glede na trenutne podatke o številu cepljenih v Sloveniji vsaj polovici Slovencem te besede (še) niso prišle do živega, pa četudi številne tuje raziskave potrjujejo veliko koristnost. Ena od najnovejših, ki je bila prejšnji teden objavljena na spletni strani Imperial Collegea London, razkriva, da imajo tisti, ki so prejeli dva odmerka cepiva proti covidu-19, trikrat manj možnosti, da se okužijo z omenjenim virusom, kot tisti, ki niso cepljeni.V študijo je bilo vključenih skoraj 100.000 Angležev med 24. junijem in 12. julijem. Prav pri vsakem so opravili PCR-test. Izkazalo se je, da je bilo v omenjenem obdobju pozitivnih 0,63 odstotka vključenih v študijo, razširjenost pozitivnih brisov med necepljenimi pa je bila za vse starostne skupine trikrat večja kot pri cepljenih z dvema odmerkoma. Znanstveniki so zaključili, da imajo vsi, ki so prejeli dva odmerka cepiva, manjšo možnost, da se ob kontaktu z okuženo osebo okužijo z novim koronavirusom kot tisti, ki niso cepljeni. Eden od soavtorjev študijeje rezultate študije komentiral z besedami, da je virusna varianta delta, ki je v primerjavi s prejšnjo študijo povsem izrinila različico alfa, zelo nalezljiva: »Zato lahko iz naših podatkov in tudi drugih vidimo, da se lahko okužijo tudi tisti, ki so cepljeni z dvema odmerkoma. Moramo pa bolje razumeti, kako nalezljivi so ti v celoti cepljeni posamezniki, ki se okužijo, saj bo to pomagalo bolje predvideti razmere v prihodnjih mesecih.« Britanski minister za zdravjeje opozoril, da je cepljenje še kako pomembno v boju proti virusu, hkrati pa da je treba še naprej upoštevati vse druge ukrepe za zajezitev širjenja virusa (nošenje zaščitnih mask, testiranje ob pojavu prvih simptomov in samoizolacija).Italijanski znanstveniki so medtem predstavili rezultate analize 100 spolno aktivnih moških. Ugotavljali so, kako je na njihovo erekcijo vplivala okuženost z novim koronavirusom. Od skupno 100 moških je bilo 25 takšnih, ki so se okužili z virusom, in 75 negativnih. Analiza je pokazala, da je razširjenost erektilne disfunkcije občutno višja pri na covid-19 pozitivnih moških (28 odstotkov v primerjavi z na covid-19-negativnimi moškimi – 9,33 odstotka).Avtorji poudarijo, da raziskava ni preiskala tudi drugih pridruženih bolezni, kot so na primer sladkorna bolezen, povišan krvni tlak, jemanje antidepresivov ter življenjski slog posameznega moškega (na primer ali kadi in podobno). Vse to namreč lahko, kot je znano, tudi vpliva na motnjo erekcije. Zato omenjeni rezultati raziskave, kot dodajo, predstavljajo le preliminarno povezavo med covidom-19 in erektilno disfunkcijo. In sklenejo, da bi univerzalno cepljenje proti covidu-19 ter seveda upoštevanje drugih že znanih ukrepov lahko imeli »dodatno korist pri preprečevanju spolnih motenj«.