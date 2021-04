Korona trebuh? TA trik ti ga pomaga zmanjšati v 30 DNEH

Kaj je korona trebuh?

Ali imate korona trebuh?

FOTO: DTM Natura

Morda imam samo napihnjen trebuh?

FOTO: DTM Natura

Diagnoza korona trebuh, kaj zdaj?

Trik je v znanstveni strategiji lokalnega ciljanja maščobnega tkiva

Toda zakaj bi si v trenutni situaciji želeli v življenje vnesti še več stresa?

FOTO: DTM Natura

Kako torej do hujšanja v trebuh?

FOTO: DTM Natura

Kaj se zgodi v telesu v teh 30 dneh ob uporabi kreme BellyStop?

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

Toda dodatne centimetre opazimo šele, ko nam oblačila v pasu niso več prav. Če se ozrete naokoli, boste opazili, da niste edini, ki vas je doletel korona trebuh. Toda večina ne ve, da se ga lahko rešijo s preprostim znanstvenim trikom lokaliziranega topljenja maščobe.Korona trebuh je. Vzrok za to hitro nabiranje maščobe v predelu trebuha je povečano proizvajanje stresnega hormona kortizola.V kombinaciji z nenadnim vnosom visokokalorične hrane in pomanjkanjem gibanjaz obrambnim mehanizmom kopičenja maščobe za nepredvidljive dogodke v prihodnosti.Ste pri sebi opazili, da imate okoli trebuha dodatnih 5, 10 ali celo več centimetrov? Če vzamete merilni trak in si ga ovijete okoli najožjega dela svojega pasu, bi moral ta, če ste ženska, pokazati pri 170 cm telesne višine največ 85 cm. Pri moških višine 180 cm ta mera znaša 90 cm.Če merilni trak pokaže več kot to, boste morali. Čas je tako za spremembo, a ne takšno, kot si mislite.Mnogi ob prvem tiščanju hlač v pasu in težavah z zapenjanjem zadrge ali gumbov mislijo, da so morda samo malo napihnjeni. Zato marsikdo poskuša spiti več vode ali izločiti kakšno sestavino s svojega jedilnika ter se morda celo kakšen dan odreči hrani in piti samo čaj.Toda trdovratna maščoba se s temi hitrimi spremembami ne bo pustila odpraviti, saj zahteva čisto drugačen prijem, o katerem ni mnogo znanega.Najbolj pogost odziv ljudi, ko izvejo, da jim je pandemija povečala obseg okoli pasu, je ta, da telo spravijo pod še dodaten stres. Na hitro začnejo v svojo rutino vpeljevati težko aerobno vadbo, v celoti spremenijo prehrano in se podvržejo rigorozni železni fizični in mentalni disciplini.Toda učinek vsega tega je le še dodaten stres, ki ne samo, da ne pomaga prekiniti začaranega kroga, v katerem smo se znašli, ampak dodatno vodi v težave s spanjem, poškodbe ter celo depresivno počutje.Mnogi tako kmalu opustijo svoj načrt in celo doživijo dodatno kopičenje teže. Rešitev kopičenja maščob namreč ni v kopičenju stresa, ampak zahteva drugačen pristop.Če bi želeli, da bi se samostojno znebili korona trebuha, bi potrebovali rigorozen poseg v način življenja in se zavezati dolgoročni spremembi življenjskega sloga.Raje se odločite za hitro delujočo znanstveno metodo, ki je oblikovala. Ne začnite tako obračati svojega življenja na glavo, ampak raje izberite pametnejši pristop., ki se vam je nabralo okoli pasu.V procesu regeneracije kožnih celic spodbuja porabo energijo iz podkožja. Spol pri delovanju ne igra vloge, pomembno je le to, da si ob približno istem času v dnevu s krožnimi gibi nanesete BellyStop na predel trebuha.Te rutine se držite 30 dni in spodbudili boste hujšanje točno v trebuh.Sestavine v kremiob prvem nanosu pričnejo delovatiEdinstvena kombinacija izvlečka vinske trte, borovnice, bršljana in kofeina pospeši mikrocirkulacijo ter izločanje tekočine iz tkiv.Prvi učinki se na predelu trebuha pokažejo že po uporabi prve tubeBellyStop, toda priporočljivo je uporabiti vsaj dve tubi v času 30-dnevnega tretmaja. Najbolje je, da zjutraj in zvečer nanašate kremo s krožnimi gibi na predel trebuha.Samo za bralce Slovenskih novic so danes pripravili prav poseben popust –za vsa naročila!Preverite ponudbo na spodnji sliki in pod njo oddajte naročilo – pohitite, kajti zaloge so omejene!Naročnik oglasnega sporočila je DTM Natura