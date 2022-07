Koristi joge v paru

Jogo v paru lahko izvajate s prijatelji ali otroki, a jogijski mojstri priporočajo, da se je lotite s partnerjem – to je namreč najboljši način, da prebudita intimnost in obnovita medsebojno zaupanje. Položaji bodo prinesli občutek bližine, fizični stik pa bo sprostil živčni sistem in vas pomiril. Pri jogi v paru je glavno, da se osredotočite na partnerja, poslušate ritem njegovega srca in dihanja. Glede na to, da je večina položajev v partnerski jogi takšna, da ste tesno ob osebi, s katero vadite, lahko namreč dosežete občutek globoke povezanosti in gotovosti.

Za vadbo v paru je najboljša tradicionalna tantra joga, obstaja pa tudi nekaj novih smeri. Trenutno je priljubljena akrojoga. Vsak vadeči mora odkriti, kaj mu najbolj odgovarja, kar drži tudi za pare. Ni treba spominjati na prednosti joge, ne le za telo, ampak tudi duha.

Vajo lahko izvajate tudi z otroki ali prijateljicami. FOTO: Yakobchukolena, Getty Images

Ker joga zahteva, da se raztegnete, upognete, zvijete in obračate v posebno zahtevne položaje, vam bo pomagala, da bolje razumete svoje telo, kako se določeni deli premikajo in delujejo. Čez čas se boste naučili, kaj je vaše telo sposobno narediti, na koncu pa tudi najpomembnejše – kako močan je vaš um. Zelo pomembno je imeti dobro mnenje o sebi. Če redno izvajate jogo s partnerjem, postajate bolj intimni in se zavedate svojega in njegovega telesa.

Joga v dvoje ima predvsem nalogo, da partnerja poveže, poglobi medsebojno zaupanje, razvija podporo in ustvari med dvema odnos, v katerem se brez strahu prepuščata drug drugemu. Na fizičnem nivoju se razvijajo stabilnost telesa, ravnotežje, prožnost, krepijo se mišice in koncentracija. Mnogi jogijski mojstri priporočajo kombinacijo blage razsvetljave ali soja sveč v času izvajanja joge s partnerjem. To pričara sproščujoče, nestresno vzdušje … Če še ne izvajate joge, so vse to razlogi, da začnete in celo pritegnete partnerja v krog oboževalcev te vadbe!

Začnete lahko z vajo drevo (vrikšasana). Stojite vzravnano. Ohranite ravnotežje na levi nogi in dvignite desno. Upognite jo v kolenu leve noge. Položite desno stopalo, obrnjeno navznoter, k levemu stegnu. Prsti so obrnjeni navzdol. Združite dlani v višini prsi kot pri molitvi. Nato dvignite roke nad glavo in jih iztegnite navzgor. Zadržite položaj in dihajte. Spustite roke k prsim in ločite dlani. Ponovite z drugo nogo.

Ta položaj zahteva ohranjanje ravnotežja in vodi k boljšemu ravnovesju v odnosu. Poleg tega krepi stegna, meča, gležnje, hrbtenico. Razteza dimlje, globoke notranje stegenske mišice, prsni koš in ramena ter izboljšuje občutek za ravnotežje. Pomiri išias in pomaga pri ploskih stopalih ter razvija mentalno ravnovesje.