Koraki do zdravja: izgovorov, da priložnosti za sprehod nimamo, preprosto ni

Naše telo je namenjeno gibanju, če te danosti ne izkoriščamo in podpiramo, bo naša telesna zmogljivost začela usihati. Pri tem nikakor niso pravilo intenzivni treningi, pomembno pa je, da je vadba, tudi če je zmerna, redna in telesnim zmogljivostim, zdravstvenemu stanju in starosti primerna. Pri tem stroka prav vsem toplo priporoča hojo, ki pomaga preprečevati številne bolezni in tegobe: še najbolje je, da se na dolg sprehod odpravimo vsak dan, kdor zmore, pa naj pospeši korak, morda dodamo še palice in z nordijsko hojo prebudimo še več mišic v telesu.

Umik od stresa

Strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje priporočajo vsaj 30 minut zmerne telesne dejavnosti, najbolje kar vse dni v tednu, količino gibanja pa lahko razdelimo na dvakrat po 15 minut. Izgovorov, da nimamo časa, preprosto ni: hojo lahko namreč vključimo v številne vsakodnevne dejavnosti, če je le mogoče, pešačimo v službo in po opravkih, kar se da pogosto hodimo po stopnicah in se izogibamo uporabi dvigala.

Izboljšuje delovanje srca, pljuč, mišic, sklepov in krvnega obtoka.

Hojo lahko zanesljivo označimo za najprimernejšo in vsem dostopno telesno dejavnost, njene prednosti so namreč preštevilne. Pešačimo lahko ne glede na starost in zmogljivost; hodimo lahko tako rekoč povsod, zanjo razen udobne obutve in primernih oblačil ne potrebujemo posebne opreme, primerna je ob vsakem času in skorajda vsakem vremenu. Intenzivnost lahko glede na želje in pripravljenost stopnjujemo sami, možnosti za poškodbe so izjemno majhne. Pešačenje na svežem zraku in naravi sprošča ter nam omogoča opazovanje narave, razmislek, poglabljanje vase, načrtovanje obveznosti in umik od vsakdanjega stresa. Sprehajamo se lahko sami ali v družbi in tako tudi sklepamo nova poznanstva, klepetamo brez zadihanosti, če pa želimo telo postaviti pred nov izziv, se priučimo hoje s palicami ali pa jo mahnemo navkreber.

30 minut na dan posvetimo hoji.

Za vsako prizadevanje nam bo zdravje izjemno hvaležno. Hoja namreč izboljšuje delovanje srca, pljuč, mišic, sklepov in krvnega obtoka, pojasnjujejo na NIJZ. Krepi telesno zmogljivost in spodbuja učinkovitost pri službenih obveznostih, odpravlja napetost in pomaga izboljševati spanec. Varuje pred nevarnimi dejavniki tveganja, kot so visok krvni tlak, visok krvni sladkor in vsebnost nevarnih maščob v krvi. Pomaga preprečevati bolezni srca, možgansko kap, sladkorno bolezen, osteoporozo, nekatere vrste raka, depresijo, debelost, artritis. Odlična je kot samostojna rekreativna dejavnost ali pa kot podpora pri aktivnih športnikih, primerna pa je za zdrave posameznike in za tiste, ki se že spopadajo s kronično boleznijo ali okrevajo po poškodbi.

Po vsakodnevnih opravkih se odpravimo peš. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images